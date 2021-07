Raheem Sterling er enten hadet eller elsket efter Semifinalebraget på Wembley mellem England og Danmark onsdag aften.

Manchester City-stjernen fik nemlig tildelt et kontroversielt straffespark i den forlængede spilletid, hvor det lignede, han filmede. Og det har delt vandene.

På det sociale medie Instagram er flere brugere således efter den engelske stjerne ovenpå den kontroversielle situation.

Herunder kan du se nogle af de kommentarer, som er blevet sendt afsted mod Raheem Sterling.

'Filmen var forfærdelig. Den var mere forfærdelig, end da Steven Gerrard gled i 2014.'

'Raheem Sterling er en fantastisk skuespiller.'

'England er et hold, der filmer. Det er ren klovneri.'

'Synes du, det er et straffespark? Synes du, det er sjovt at vinde ved at filme?'

Desværre ændrede VAR ikke på dommerens beslutning, og så kunne Harry Kane først brænde på Kasper Schmeichel og derefter sende returen i nettet.

Landsholdslegenden Peter Schmeichel mener heller ikke, at der var straffespark. Det gjorde han klart torsdag.

»Dommeren lavede en rigtig stor fejl med det straffespark. Det kommer vi til at diskutere i rigtig lang tid, for der er ikke straffespark. Det er meget hårdt at acceptere, for der er ikke straffespark.«

Den omdiskuterede situation endte med at betyde, at England møder Italien i EM-finalen på Wembley søndag aften klokken 21.00.