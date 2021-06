»Vi kunne bare vinke til hinanden. Det virkede så forkert.«

Christian Eriksens hjertestop var en dybt rystende oplevelse for alle. Ikke mindst for holdkammeraterne. Og så var der kæresterne. De kunne sidde i Parken og kigge på deres bedre halvdele – helt slået ud – uden at kunne nærme sig dem. Heller ikke efter kampen.

Alle tanker går til Christian Eriksens familie. Det handler om dem. Det er både Josephine Siw, der er gift med Pierre-Emile Højbjerg, og Laila Hasanovic, som er kæreste med Jonas Wind, hurtige til at fastslå.

Når det er sagt, så har den voldsomme oplevelse i Parken også ramt de to spillerkoner – præcis som den har ramt stort set alle danskere.

»Det var hårdt at se sin bedre halvdel slået helt ud. Jeg ville så gerne række ud og støtte op, men det kunne man ikke. Man kunne ikke være der for sin mand eller gøre til eller fra,« fortæller Josephine Siw.

Det eneste, som hun og deres to børn kunne gøre, var at sidde på tilskuerpladserne og overvære situationen.

»Da de kom ud og skulle spille igen, fik vi vinket og sendt et luftkys til Pierre. Det var rørende. Jeg tror, han følte, at det var et opløftende og særligt øjeblik,« fortæller Pierre-Emile Højbjergs kone.

Hun savner i forvejen sin mand, som hun ikke må være i nærheden af. Det skyldes, at det danske landshold har været samlet i en boble, siden de første spillere mødte ind fredag 28. maj. Spillerne må derfor ikke have fysisk kontakt til eksempelvis kærester og familiemedlemmer.

Josephine er gift med Pierre-Emile Højbjerg. Vis mere Josephine er gift med Pierre-Emile Højbjerg.

»Min familie bor i Helsingør, så vi er utrolig tæt på hinanden, men alligevel så langt fra,« siger Josephine Siw.

Efter den chokerende oplevelse lørdag fik landsholdsspillerne lov til at se kærester og familie om søndagen, hvis de havde brug for det, og dermed bryde coronaboblen for en stund. Det lykkedes desværre ikke for Josephine Siw og Pierre-Emile Højbjerg, der godt kunne bruge at se hinanden i virkeligheden.

»Det er en svær situation. Jeg ville gerne kunne få talt det helt ordentligt igennem, give en krammer, være til stede og lytte,« fortæller hun.

Også Laila Hasanovic mindes en ubehagelig følelse og oplevelse i lørdags. Hun så kampen med Jonas Winds forældre, som måtte trøste hende.

Laila er kærester med Jonas Wind. Vis mere Laila er kærester med Jonas Wind.

»Jeg kiggede på Jonas' reaktion i starten, men da de begyndte at give Christian hjertemassage, begyndte jeg at græde og tog hænderne foran øjnene. Min svigerfamilie holdt om mig og sagde, at det nok skulle gå,« husker Laila Hasanovic, der derfor først har set på billederne fra Parken, hvor tæt hendes kæreste var på Eriksens kollaps.

»Efter kampen kunne man hverken snakke eller give en krammer, hvilket vi begge havde brug for. Også at snakke om selve situationen, som vi ikke mulighed for. Vi kunne kun vinke på afstand – det virkede forkert,« siger hun.

Laila fortæller desuden, at både hun og Jonas Wind havde svært ved at sove efterfølgende. Og fordi landsholdsangriberen var så påvirket af oplevelsen, fik han lov til at tage hjem og se familien dagen efter. Derfor så parret hinanden i søndags, og det har, ifølge Laila, hjulpet ham meget.

»Det er en hård tid, specielt efter i lørdags. Det er lang tid, at man ikke ser hinanden og man vil gerne være der og snakke om det hele. Det er godt, FaceTime er opfundet,« siger Laila Hasanovic.

Både Josephine Siw og Laila Hasanovic mærker fra deres bedre halvdel, at motivationen til kampen mod Belgien på torsdag er kæmpe.

»Jeg ved, at Pierre talte med Christian i går, og han sagde til ham, at drengene skal give den gas. Det ved jeg betyder meget for dem,« fortæller Josephine Siw.