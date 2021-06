Spanien og store slutrunder har i de seneste år rimet på kaos. Det er også tilfældet op til det forestående EM, hvor det spanske landsholds forberedelser er blevet forstyrret af omfattende coronabøvl og ballade.

Det hele startede med, at Sergio Busquets fra FC Barcelona, som erstatter den vragede Real Madrid-stjerne Sergio Ramos som anfører, søndag blev sendt i coronakarantæne.

Nu frygter man i Spanien, at covid-19 kan sprede sig til resten af truppen, hvilket har medført en række vilde tiltag samt en heftig debat i det fodboldgale land. Det fortæller Viasats mangeårige fodboldreporter Luna Christofi, som til daglig bor i Spanien.

»Nu diskuterer man, om EM-spillerne skal lynvaccineres. Det er jo vanvittigt. Men hvorfor har man ikke vaccineret EM-spillerne for lang tid siden, når nu OL-deltagerne skal vaccineres? Men her har fodboldforbundet ikke presset på, og måske har regeringen sovet i timen, mener flere,« siger Luna Christofi.

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Sergio Busquets fik konstateret corona på samme dag, hvor hele truppen havde spist på restaurant uden for Madrid, hvor holdet forbereder sig frem mod EM. Også FC Barcelona-stjernens kone er blevet testet positiv.

»Der er nogle, der mener, at det hele er håndteret for utjekket. Han er nok ikke blevet smittet der, men hvorfor skulle spillerne på restaurant i søndags? Og er Busquets blevet smitte af sine kone, selvom han burde være i en EM-boble, lyder nogle af spørgsmålene i Spanien,« siger Luna Christofi.

Frygten for en kommende coronasmittesituation i den spanske EM-lejr har medført, at landstræner Luis Enrique har udtaget fem ekstra spillere, som træner parallelt med den øvrige trup i deres egen coronaboble forud for EM.

De er alle kaldt ind til landsholdstjeneste fra deres ferier på strandene i Ibiza og andre steder. Den spøjse situation har fået en del spaniere til midt i den raserende debat at tage virakken med højt humør – med et kig til Danmark.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

»Det er et land med en morbid humor. Der er mange, der drager paralleller til Danmark i 1992. Det her med, at spillerne kommer direkte fra ferie og skal deltage i en EM-slutrunde i sidste øjeblik. Nu skal de bare gøre som det danske EM-landshold fra 1992 og vinde hele turneringen, håber de,« fortæller Luna Christofi.

Før VM i 2018 var det en landstrænerfyring, få dage inden slutrunden skulle i gang, som skabte ballade i Spanien, mens en sag om enkelte landsholdsspilleres forbindelser til en kriminel gangster fyldte mediebilledet i 2016.

»I begge tilfælde var det historier, der blev lækket til pressen, som udløste uroen. Det er næppe en tilfældighed. Det er der dog ikke tale om i det her tilfælde.« siger Luna Christofi.

Spaniens EM-mandskab skulle i aften have mødt Litauen tirsdag i en testkamp op til slutrunden, men sender i stedet U21-landsholdet. Når den kamp er slut, vil en lille gruppe fra U21-holdet træne med de fem nyindkaldte spillere.

Om nogle af dem kommer med på det endelig EM-hold, afhænger af, om flere af de spanske A-landsholdsspillere tester positiv, meddeler holdet. Landstræner Luis Enrique har indtil lørdag til at foretage ændringer i truppen.

Spanien skal første gang i aktion ved EM 14. juni mod Sverige i Sevilla i det indledende gruppespil. Spanien er også i gruppe med Polen og Slovakiet.