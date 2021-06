Det spanske fodboldlandshold spillede uafgjort for anden gang ved EM, da det blev til 1-1 mod Polen.

Spanien og Polen er i store vanskeligheder ved fodbold-EM.

Det er en kendsgerning efter Spaniens 1-1-kamp mod Polen lørdag aften i Sevilla. Angriberne Álvaro Morata og Robert Lewandowski stod for kampens to mål.

Med det uafgjorte resultat er Spanien og Polen et godt stykke væk fra videre avancement.

Til gengæld var resultatet godt nyt for Sverige og Slovakiet. Sverige topper gruppe E med fire point, mens Slovakiet er toer med tre point. Spanien har på tredjepladsen to point, mens Polen er sidst med et enkelt point.

De to bedste hold går videre, og det samme gør de fire bedste treere på tværs af de seks EM-grupper.

I lørdagens kamp kom Spanien bedst fra start og satte sig på kampen med massiv overvægt i boldbesiddelse.

Efter 25 minutter bragte Alvaro Morata Spanien foran med 1-0, da han på kanten af offside satte indersiden på en smart aflevering fra Gerard Moreno.

I første omgang blev der dømt offside, men VAR lavede beslutningen om, og så kunne spanierne juble.

Polen forsøgte at presse på for en udligning, da holdet ellers ville være ude af EM efter gruppespillet.

Kort før pausen fik Polen en dobbeltchance, da Karol Swiderski først hamrede bolden på stolpen, inden Robert Lewandowski stod for en fæl afbrænder på riposten.

Lewandowski tæmmede bolden, men Bayern München-angriberen skød lige på den spanske keeper Unai Simon.

Ni minutter inde i anden halvleg lykkedes det så Lewandowski at komme på måltavlen, da han headede Polen på 1-1.

Kort før sit hovedstød gav Lewandowski den spanske stopper Aymeric Laporte et lille puf, men VAR mente ikke, at der blev begået noget strafbart.

VAR kom i fokus igen få minutter senere, da Gerard Moreno blev trådt på foden i feltet, og det blev takseret til et straffespark.

Gerard Moreno tog selv ansvaret, men skød på stolpen, og riposten var Morata ikke i stand til at kontrollere.

Efter 83 minutter fik Morata en ny stor chance, men Juventus-angriberen brændte fra tæt hold på sin klubkammerat Wojciech Szczesny, som stod flot i det polske mål.

Morata blev få minutter før tid skiftet ud, og med på vejen piftede nogle af de spanske tilskuere af målscoreren.

Der blev ikke scoret flere gange i opgøret, og dermed endte det med pointdeling.

I den sidste runde i gruppespillet skal Spanien møde Slovakiet, mens Sverige tørner sammen med Polen.

/ritzau/

Du kan genopleve kampen i LIVE-bloggen her: