Som fodboldfan kender du sikkert problemet – ellers stifter du sandsynligvis bekendtskab med det i aften.

Du har lige sat dig til rette for at se Danmark-Belgien-kampen, som du skal tale med dine kollegaer om hele dagen i morgen på arbejde. Kampen er gået i gang. Den er spændende. Målet kan falde når som helst. Og så hører du brølet fra naboen.

40 sekunder senere finder du ud af hvorfor.

Der er scoret!

Men på din streamingtjeneste er spillet stadig i fuld gang. Overraskelsesmomentet er spoleret.

Den problematik kender de kun alt for godt hos Nents streamingtjeneste Viaplay, der sender aftenens kæmpebrag mod 'De Røde Djævle' fra Belgien.

Her streamer en stor del af kunderne også Superliga-, Premier League- og Champions League-kampe. Og altså også alle kampe fra EM-slutrunden.

Og i modsætning til, når Nents kunder ser deres kanaler via en tv-udbyder som Boxer eller YouSee, er der en forsinkelse på adskillige sekunder. Ofte mere end 30.

»Der er jo en forsinkelse, når man streamer. Sådan er det. Og jeg regner med, at DR har samme problem,« siger Benjamin Munk Lund, der er redaktionschef på TV3 Sport.

Hvor DR kun viser et udvalg af kampene ved EM-slutrunden, så har Viaplay rettighederne til samtlige kampe og sidder på eneretten til Belgien-braget.

Samtidig ser mange DR via flow-tv, mens en stor mængde kunder hos Nent udelukkende ser kampene via netop streaming.

Og her skal man altså være klar til at æde en forsinkelse på mindst 30 sekunder. Det forklarer man fra Nent til B.T.

»Vi har det ikke med at videregive det præcise antal sekunder, der er forsinkelse, men man skal ikke regne med mindre end 30 sekunder,« lyder det i en udtalelse til B.T.

Også hos DR erkender man, at streaming byder på en udfordring, når det kommer til forsinkelse, som man arbejder på at forbedre løbende.

»Vi har arbejdet på at gøre forsinkelsen så kort som mulig, så den er nede på 10-15 sekunders forsinkelse. Det er bedre end gennemsnittet blandt streamingudbyderne,« siger chef for streaming i DR Kristian Waneck.

Og selvom vi lever i 2021, der er udrullet 5G over store dele af nationen, og nærmest alle har en moderne tablet eller et smart-tv, så er der ikke meget at gøre.

Sådan kan du selv optimere din signal Rasmus Larsen fra flatpanels.dk kommer her med tre gode råd til, hvordan du kan forbedre dit signal. Hvis man brruger smart-tv, så sæt et netkabel i. Generelt er wifi mere ustabilt, og selv hvis man tænder for mikrobølgeovnen, så forstyrres signalet.

Hvis man insiterer på at bruge wifi, så brug et par hundrede kroner på at købe din egen router. Den, man får med fra sin internetudbyder, er ofte rigtig dårlig.

Hvis man kan få sin wifi-router tæt på sit tv, så er det en god idé, da signalet er bedst tæt ved routeren.

Det skyldes den måde, som streaming fungerer på. Markant anderledes end flow-tv.

Det forklarer Rasmus Larsen fra flatpanels.dk. Han er ekspert i, hvordan teknikken adskiller sig.

»Når man ser klassisk flow-tv, så transmitteres signalet ud i en slags cirkel – et loop. Og så er det tv-brugeren selv via smart-tv eller tv-boks, der går ind og tager signalet fra den cirkel, der bare kører. Med streaming sendes signalet til den individuelle bruger. Så hvis der er en million, der ser en fodboldkamp, sendes der en million individuelle streams ud,« siger Rasmus Larsen og uddyber:

»I cirklen er der ikke forsinkelse. Det kører bare. Men når man taler om streaming, så er der en forsinkelse. Og det skyldes mange ting. Der er mange knudepunkter på internettet, som signalet skal forbi,« siger Rasmus Larsen.

Han forklarer samtidig, at mange brugere er lig med et stort pres på den kapacitet, som eksempelvis Viaplay eller DR har.

Og det kan betyde dårligt signal, yderligere forsinkelse eller nedbrud, hvis der er mange simultane seere på en livesending som ved en Champions League-finale eller EM-kampe.

Et andet knudepunkt er en ting, som skal få dit signal til at glide, så din tv-oplevelse bliver så ubrudt som muligt, når du streamer. Den såkaldte buffer.

»Langt de fleste streamingtjenester kører med en buffer, som betyder, at der er loadet eksempelvis 30 sekunder, så hvis der er små huller i netforbindelsen, så ryger signalet ikke. Det hele kører via tv-boks, smart-tv eller Chromecast,« forklarer Rasmus Larsen.

»Man kan godt sætte bufferen til et sekund, men så vil selv den mindste forstyrrelse i ens internet betyde udfald,« siger han.

Rasmus Larsen håber, at forsinkelse på liveudsendelser er fortid om få år, når 5G er udrullet langt de fleste steder herhjemme.

Du kan dog sikre dig på et punkt. Og det er dit eget internet. Det kan du læse tre gode råd om i faktaboksen her i artiklen.