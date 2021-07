Der er bølgegang og fællessang, når 'Danmarks drenge' bliver sat på.

Danmarks officielle fodboldhymne fra 2002 fra VM i Japan og Sydkorea bliver igen skrålet med på af alle fodboldglade danskere. Og at den har opnået kultstatus netop nu, overrasker ikke Sofie Lassen-Kahlke, der sammen med Søren Poppe er stemmen bag sangen.

Ved dette EM fornemmer hun nemlig, at 'Danmarks drenge' i højere grad rører noget i folk på grund af den tragiske hændelse i kampen mod Finland.

»Man er kommet mere ind på livet af drengene. Når de løber ind på banen, mærker man, at det er Danmarks drenge. Det er drengene, der er i fokus – måske mere end selve fodbolden,« siger Sofie Lassen-Kahlke.

Ifølge hende er der bare noget, der er større end fodbolden. Det har hun sat ord på i et opslag på Instagram, hvor vi også får et gensyn med musikvideoen til 'Danmarks drenge'.

Sangen var med til Fodboldens Melodi Grand Prix i forbindelse med VM i Sydkorea og Japan, hvor fem numre konkurrerede om at blive valgt som sommerens slagsang. Den vandt med 36 procent af stemmerne og har siden da været en af de fællessange, som danskerne har sunget med på.

»Jeg får et gib i maven, når jeg ser musikvideoen. Jeg husker, at jeg tænkte 'okay, jeg er med til at lave noget historie her'. Mindes, at spillerne var friske, og at jeg havde en svingom med Jan Heinze.«

Det husker Sofie Lassen-Kahlke, der på et tidspunkt i sangen skal synge: 'Beckham, Vieri, Rivaldo, Figo, Suker, Zidane':

»Min far hjalp mig lidt med udtalen af navene. På det tidspunkt anede jeg ikke noget om fodbold. Jeg anede ikke engang, hvem Zidane var,« erkender hun.

Sofie har tidligere dyrket basketball og tennis, men aldrig været en 'fodboldpige', som hun siger. Dog følger hun landsholdet, når det virkelig gælder, og kan faktisk godt nævne navnene på nogle af de danske landsholdsspillere:

»Christian Eriksen. Dalberg, Dalbo… Dolberg!! Simon Kjær, Schmeichel, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Jonas ... Bøgh, Wind!« siger Sofie og griner.

Fodboldfeberen har for alvor ramt hende. Og når 'Danmarks drenge' finder vej til højttaleren i hjemmet i Hellerup, bliver der ikke skruet ned.

»Jeg er faktisk ikke træt af sangen. Jeg giver den gas, hvis den en sjælden gang bliver spillet hjemme hos mig. Mine børn kan virkelig god lide den, og det hylder jeg og byder velkommen. Det lyder lidt corny, men jeg synes, den er virkelig god,« siger Sofie Lassen-Kahlke.