I 2002 hittede Søren Poppe med landsholdssangen 'Danmarks drenge'. Ved dette EM hepper han på fodboldlandsholdets nummer 11.

21-årige Andreas Skov Olsen, der er en af landstræner Kasper Hjulmands nye, unge offensive kræfter, er nemlig kæreste med den tidligere Rollo & King-frontmands datter Olivia Poppe.

Parret bor sammen i Italien, hvor Andreas Skov Olsen spiller i Serie A-klubben Bologna, og de har ifølge deres Instagram-profiler været sammen i cirka tre år.

Søren Poppe bekræfter forholdet overfor B.T., og tilføjer at han selvfølgelig følger landsholdet, men har derudover ikke lyst til at udtale sig nærmere.

Søren Poppe lavede i 2002 VM-landsholdets sang 'Danmarks drenge'. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Søren Poppe lavede i 2002 VM-landsholdets sang 'Danmarks drenge'. Foto: BENT MIDSTRUP

Andreas Skov Olsen og Olivia Poppe er jævnaldrende og er begge vokset op i det nordsjællandske. Her fik Andreas Skov Olsen sit gennembrud i FC Nordsjælland, da han i 2018 hurtigt markerede sig i toppen af Superligaens topscorerliste.

Den 7. oktober sidste efterår debuterede Andreas Skov Olsen på landsholdet, da Danmark vandt 4-0 over Færøerne i en venskabskamp i Herning.

Med under 10 landskampe på cv'et er han dog stadig et relativt ubeskrevet blad i de danske medier og har endnu udtalt sig begrænset om sit privatliv.

Tilbage i marts blev han interviewet af TV 2 om livet i Italien under coronakrisens, og hvordan nedlukningen begrænsede fysisk kontakt til venner og familie.

Andrea Skov Olsen i en landskamp mod Østrig tidligere i år. Foto: Christian Bruna Vis mere Andrea Skov Olsen i en landskamp mod Østrig tidligere i år. Foto: Christian Bruna

Her lød det kort fra Andreas Skov Olsen:

»Det er ikke rigtig muligt at se nogen i den her tid. Jeg har ikke fået besøg fra Danmark i år, og det er kun fordi min kæreste kan læse videre på sin uddannelse online, at hun bor hernede i øjeblikket,« forklarede han til TV 2.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T. og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk og LÆS MERE HER. #FLAGFORDANMARK