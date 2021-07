De var så tæt på – men trofæet kom aldrig hjem.

Italien er nykårede europamestre, hvilket skete på bekostning af England søndag aften. Her trak italienerne sig sejrrigt ud af straffesparkskonkurrencen i EM-finalen, og derfor måtte englænderne gå den lange, tung tur forbi EM-trofæet.

Mens de kunne kigge langt efter guldet, blev de i stedet udstyret med en sølvmedalje, og det var langtfra alle engelske spillere, der ville have den.

Én efter én blev medaljen flået af i ren afmagt og skuffelse over at misse den store titel, og det er ikke noget, man bifalder hos de engelske fans.

Oasis-legenden Liam Gallagher var en af de første, der noterede sig det på Twitter.

'Alt det med at tage medaljen af er respektløst,' skriver han.

En tur rundt på de sociale medier bekræfter, at han langtfra er den eneste med den holdning. Her er et udpluk:

'Dårlig stil – uanset hvor skuffede de er'

'Det er lige præcis derfor, at resten af Storbritannien ikke holder med England'

'Pinligt, de tager dem af!'

'Jeg var stolte af dem, indtil jeg så det. Kom nu, England – det er dårlig stil.'

'Det er ynkeligt'

Finalen sluttede 1-1 efter ordinær og forlænget spilletid – men allerede inden og under opgøret var der stor dramatik, da flere fans brød igennem sikkerheden og tvang sig adgang til stadion uden billet.

Desuden blev det til sammenstød med politiet både uden for stadion og på selve stadion.

Indtil videre er 49 personer anholdt, mens 19 betjente er kommet til skade.

England brændte tre spark i straffesparkskonkurrencen, og de tre spillere Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bakayo Saka, der stod for afbrænderne, er allerede blevet ramt af racistiske beskeder på sociale medier.

Både premierminister Boris Johnson og det engelske fodboldforbund The FA har taget kraftigt afstand fra racismen.