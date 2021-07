Hvor var du, da vi vandt EM i 1992? Dan Rachlin var midt i festens centrum.

Den mangeårige dj og radiovært var på finaleaftenen den 26. juni sammen med sin makker Philip Lundsgaard konferencier i Fælledparken, hvor over 25.000 danske roligans var samlet til fodboldfest på Østerbro.

»Det var jo det her fuldstændig sindssyge storskærmsprojekt,« husker Dan Rachlin i dag tilbage.

»Jeg boede i Charlottenlund dengang, og da turneringen begyndte havde man jo ingen forventninger. Som kampene skred frem, udvilkede det sig som en steppebrand. Efter kampene kom folk spontant ud af deres villaer og krammede hinanden på gaden. Vejret var godt, jeg var 28 år dengang og det var bare en magisk sommer,« tilføjer han.

Fælledparken 26. juni 1992. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Fælledparken 26. juni 1992. Foto: Thomas Sjørup

Jobbet som konferencier til finalefesten i Fælledparken var et af de særlige.

Man havde opsat to gange 53 kvadratmeter storskærme, og før kampstart spillede Lars H.U.G. ligesom daværende nøgenmodel Trine Michelsen ifølge en gammel B.T.-artikel 'kom og lirede den af'.

Der blev vist klip fra de gamle 80'er-kampe og sunget slagsange, og da Kim Vilfort med sin scoring til 2-0 sikrede sejren over Tyskland, gik Fælledparken amok.

»Det var en surrealistisk aften og nat at være del af,« fortæller Dan Rachlin.

Dan Rachlin flager for Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Dan Rachlin flager for Danmark. Foto: Privatfoto

»Det var første gang, at jeg oplevede noget, som vi alle sammen var fælles om. På den positive nationalklinge husker jeg det som en magisk tid,« tilføjer han.

Han var samtidig dj inde på den populære natklub Axels dansebar tæt på Rådhuspladsen, og da Kim Larsen overtog scenen i Fælledparken efter finalen, rykkede Dan Rachlin ind til diskoteket i indre by, og her mødte han den vildeste folkefest.

»Hele København var jo et inferno af fest til den lyse morgen. Da jeg kørte hjem omkring klokken fem eller seks om morgenen, var der stadig folk med røde og hvide farver malet i hovedet. Malingen var begyndt at løbe lidt efter en lang nat.«

Dan Rachlin fortæller, at han generelt set dog aldrig har været den store landsholdsfan.

Han følger til gengæld FCK, så når FCK-spillere udtages til landsholdet, holder han ekstra øje og har dermed blandt andet tidligere FCK-profil Thomas Delaney som en af sine aktuelle EM-favoritter.

I andre sammenhænge har han også siden mødt EM-helte som Peter Schmeichel, Henrik 'Store' Larsen og John 'Faxe' Jensen, og her har han ikke været for fin til at vise ydmyghed over for gruppen af personligheder, der for evig tid har indprentet sig i danskernes bevidsthed, fortæller han.

»I nyere tid var jeg i Irland, da vi vandt 5-1 og kvalificerede os til VM i Rusland. Det var en sindssyg oplevelse. Jeg havde aldrig været i Dublin før, men blev mødt af virkelig søde mennesker på de lokale pubber. Danmark kom jo bagud, og man tænkte, det ville blive en lang aften, og så gik det som det gik, og jeg mindes især Christian Eriksens måde at spille på den aften.«

Christian Eriksen jubler, da Danmark slog Irland 5-1 i Dublin i 2017 og kvalificerede sig til VM i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen jubler, da Danmark slog Irland 5-1 i Dublin i 2017 og kvalificerede sig til VM i Rusland. Foto: Liselotte Sabroe

