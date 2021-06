Fra store forventninger til personlig skuffelse.

For to af Danmarks største angrebstalenter i EM-truppen, Jonas Wind og Andreas Skov Olsen, har slutrunden udviklet sig i en uheldig retning.

FCK-angriberen Wind er i løbet af EM gået fra at være nummer et i angrebshierarkiet til at være fast mand på bænken, mens Skov Olsen ikke har set spilletid i de seneste to danske EM-sejre.

»Først og fremmest er det enormt stort at være med, om man så spiller eller ej. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde forventet mere,« siger Andreas Skov Olsen, mens skuffelsen også er tydelig hos Jonas Wind:

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

»Personligt havde jeg håbet på mere. Det vil jeg ikke skjule. I og med, at jeg startede den første kamp, så havde jeg ikke set, at jeg slet ikke skulle spille i de tre næste kampe,« siger FCK-angriberen.

Wind havde ellers spillet sig ind foran sine angrebskonkurrenter og stjålet startpladsen i EM-premieren mod Finland. Men siden pausen af den mærkelige kamp, hvor han blev skiftet ud, har han ikke set skyggen af spilletid.

»Jeg er en ambitiøs fodboldspiller, så selvfølgelig påvirker det mig. Jeg har ambitioner om at være en del af holdet på banen. Det er ikke det samme, når man ikke deltager på banen. Det kan alle fodboldspillere nikke genkendende til. Men jeg kan ikke græde over det,« siger 22-årige Jonas Wind.

I samme båd som Jonas Wind finder vi Andreas Skov Olsen. Han fik sit gennembrud i den rød-hvide trøje i VM-kvalifikationskampen mod Østrig i marts og var en af Hjulmands første indskiftninger, da målene skulle jagtes mod Finland i anden halvleg.

Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Foto: WOLFGANG RATTAY

Kantspilleren kom også på banen i de sidste minutter mod Belgien i kamp to. Begge opgør endte Danmark med at tabe.

Siden er det blevet til store sejre for Danmark, som nu er klar til kvartfinalen mod Tjekkiet. Men her har Skov Olsen set til fra udskiftningsbænken ved siden af Jonas Wind og de andre reserver.

»Selvfølgelig havde jeg helt sikkert ønsket, at jeg skulle spille noget mere. Det kommer jo an på, hvordan kampene skrider frem, og hvad der bliver brug for i kampene. Men nu hvor det ikke er tilfældet, handler det om at holde mig klar, hvis der bliver brug for mig og de ting, jeg kan på banen,« siger Skov Olsen.

Jonas Wind er enig:

»Vi er midt i en slutrunde, og holdet præsterer godt, og hvis der en dag skulle være brug for mig, så går det ikke, at jeg har gået og hængt med mulen og ikke har trænet ordentligt. Sådan hænger det heldigvis ikke sammen. Jeg har holdt mig skarp,« siger angriberen, som altså i de seneste uger har tabt kampen om spilletid til Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.