»Jeg stressede over detaljerne og øvede igen og igen for ikke at falde igennem. Man stiller sig jo op på øretævernes holdeplads, når man vover at røre ved et nationalklenodie, som det EM-mesterskab jo er,« lyder det fra skuespiller Jon Lange.

I 2015 var han sammen med Cyron Melville en del af holdet, der medvirkede i 'Sommeren 92', filmen om Danmarks overraskende sejr ved europamesterskabet i fodbold i Sverige i 1992.

Jon Lange indtog rollen som den flamboyante allroundspiller Kim Christofte, mens Cyron Melville spillede driblekongen Brian Laudrup, og selvom det i dag er seks år siden, at filmen begejstrede både publikum og anmeldere, fylder oplevelsen stadig en del af deres liv.

Ikke mindst nu hvor der igen er EM-feber i Danmark.

»Det er, som om at hver gang Danmark er med til en ny slutrunde, så kommer der buzz omkring filmen. Filmen bliver vist igen, og vi skal rundt og snakke om den,« fortæller Cyron Melville og tilføjer:

»Jeg elsker det. Jeg elsker at snakke om fodbold, og når man så samtidig har haft fornøjelsen at spille de helte, man selv har set op til, så gør vi det glædeligt.«

Som nævnt øverst var de betænkelige ved danskernes modtagelse af filmen, der til deres store lettelse endte med at sælge over 300.000 biografbilletter.

De er begge store fans af landsholdet, så det var en stor oplevelse på sin vis at genopleve den mytologiske sommer i Sverige.

»Vi mødte nogle af spillerne, hørte sjove anekdoter, var på Nya Ullevi (finalestadionet i Göteborg, red.) og fik lov til at sidde i det omklædningsrum, som de sad i dengang. Vi udlevede lidt en drengedrøm,« fortæller Cyron Melville.

For at blive til deres karakterer måtte de forberede sig på forskellige måder.

Cyron Melville har selv spillet fodbold en stor del af sit liv, og de mange timer i baghaven, hvor han imiterede Laudrup-brødrenes tricks, kom ham nu endelig til gode rent arbejdsmæssigt.

»Jeg var seriøst bange for, at det, jeg lavede, sejlede i forhold til at skulle gøre det, han (Brian Laudrup, red.) gjorde på film, fordi jeg jo ikke mestrer det ligeså godt. Da jeg læste i manuskriptet, at jeg skulle stå som Brian i tusmørket og brillere med en bold, tænkte jeg, at det var godt, at jeg havde brugt meget af min barndom på at øve det,« fortæller Cyron Melville.

Jon Lange skulle som Kim Christofte blandt andet tillægge sig en ordentlig 'snegl' på overlæben.

»Min kæreste var ikke glad for det overskæg,« fortæller Jon Lange med et grin.

Derudover skulle han lære at sparke med venstreben, hvilket var en udfordring, når han privat er højrebenet.

»Det handlede om at få det straffespark til at sidde lige i skabet,« forklarer Jon Lange med henvisning til scenen, hvor Danmark slår Holland i semifinalen efter straffesparkskonkurrence – og hvor Kim Christofte tager det afgørende spark.

»Da vi kom til Sverige for at optage, var der en aften, hvor jeg ikke lavede andet end at øve straffespark. Det var voldsvært at få til at se ægte ud.«

I dag er de lettede over filmens endelige resultat.

»I dag er jeg både tilfreds med min personlige præstation og filmens. Vi var inde og røre ved noget, der er så tophelligt for så mange mennesker. Så at den blev så velmodtaget og så fin, som den er, var jeg lykkelig for,« slutter Cyron Melville.

