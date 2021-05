Om PRÆCIS en måned løber EM af stablen.

Danmark skal være medværter og EM-bolden kommer til at rulle i Parken allerede 12. juni.

Og for første gang i 29 år vender EM-trofæet snuden hjem til Danmark – det sker i forbindelse med den såkaldte 'Trophy Tour'.

Trofæet blev præsenteret i Danmark af EM 1992-helten Henrik 'Store' Larsen, som var frontfigur for den store præsentation-

»Dejligt at løfte pokalen igen efter 29 år. Gode minder fra den sommer, som jeg håber, at vi får her igen i 2021. Det har vi alle sammen brug for,« fortæller Henrik Larsen, som selv var med til at løfte trofæet foran tusindvis af danske fans på Rådhuspladsen i sommer 1992.

EM-guldmedalje blev Henri-Delaunay trofæet har allerede været forbi Budapest og Baku og nu er det blevet Københavns tur.

Trofæet skal i løbet af dagen besøge både Cirkelbroen, inden den fortsætter videre ind til Rådhuspladsen. Markeringen af optakten til slutrunden sker kun et par uger efter, at de danske fodboldfans kunne ånde lettet op, da UEFA genbekræftede Danmarks værtskab.

Det bliver dog ikke alle danskere, der har været så heldige at anskaffe billettere til Parken, som får lov til at opleve kampene på tribunen.

Covid-19 kommer nemlig til at sætte begrænsninger på tilskuertallet.

Det bliver for første gang nogensinde at EM-slutrundens værtskab bliver fordelt ud over 11 lande.