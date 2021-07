Et fantastisk fodboldeventyr sluttede onsdag aften på Wembley, da Danmark tabte med 1-2 til England i semifinalen ved EM.

Landsholdet har netop sagt farvel til hinanden efter fire uforglemmelige uger, og her fortalte Simon Kjær, at han talte med Christian Eriksen efter det smertefulde nederlag.

»Jeg har talt med Christian efter kampen. Vi skrev lidt sammen i går aftes. Han var skuffet over resultatet, men han var også stolt, som alle vi andre ligeledes er,« lød det fra landsholdskaptajnen.

AC Milan-forsvarsspilleren uddybede ikke, hvad der mere præcist stod i beskeder fra sin kammerat.

32-årige Simon Kjær. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 32-årige Simon Kjær. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror lige nu, at Christian bare nyder tiden med sin familie derhjemme. Det håber jeg i hvert fald, at han gør.«

Pressen fik lov til at tale med Kasper Hjulmand, Simon Kjær, Thomas Delaney og Kasper Schmeichel en sidste gang i Københavns Lufthavn, inden de skulle hjem til deres familier og holde en velfortjent ferie.

Og her var de alle fire enige om, at de skulle have slutrunden en anelse på afstand, før det helt går op for dem, hvad der egentlig er sket for landsholdet og Danmark i de seneste uger.

32-årige Simon Kjær fortalte også, at landsholdet stadig har en enorm sult, selvom holdet har leveret den ene fantastisk præstation efter den anden ved EM og opnået et meget flot resultat.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er en ære at være med på landsholdet, og det er specielt hver eneste gang. Det er kæmpestort. Jeg tror først, det går op for mig, når jeg en dag kan sætte mig ned og reflektere over det. Men der skal bygges mere på. Vi er stolte og skuffet, men vi er også sultne efter mere.«

Kasper Hjulmands mandskab får nu lidt pause fra hinanden. Næste landsholdssamling er nemlig i slutningen af august, inden Skotland venter i en VM-kvalifikationskamp den 1. september i Parken..

Lige nu glæder Simon Kjær sig bare til lidt ferie..

»Nu skal vi hjem. Jeg glæder mig til at se min kone og mine børn og til at komme hjem og tænke lidt over tingene. Så meget se, hvad der sker, når vi ses igen,« slutter den danske landsholdskaptajn.