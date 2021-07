Dannebrog alle vegne, mennesker badet i rødt og hvidt og euforiske billeder fra Københavns gader.

Det var det syn, som de danske landsholdsspillere var vidne til på de sociale medier efter triumfen i Amsterdam for seks dage siden.

Og lørdag kan det samme ske igen, hvis Danmark formår at slå Tjekkiet og spille sig i en historisk semifinale.

»Alt den støtte, vi har fået på og uden for banen, er noget, vi har drømt og snakket om. Men det er gået over min vildeste fantasi for, hvad der er muligt. Det bliver svært at opleve igen,« siger Simon Kjær på et pressemøde fredag i Baku, Aserbajdsjan.

En sejr i kvartfinalen mod Tjekkiet vil skabe et resultat i dansk fodbold, der ikke er set siden 1992, og det er den danske anfører da også bevidst om. Men EM-jublen skal ikke bryde ud endnu.



»Det gælder om at tage det ind, så godt man kan, og indtil videre har det været fantastisk. Men vi er ikke færdige endnu, og vi skal ud og angribe i morgen med den samme indstilling og sult. Guldet er langt væk lige nu, men sulten er stor,« siger den danske kaptajn.

Han bakkes op af sin holdkammerat og viceanfører, Kasper Schmeichel, hvis store drøm kan komme tættere på lørdag aften.

Hvad er jeres største motivationsfaktor lige nu? Er det den indre sult efter et EM-guld, eller er det alt det, I oplever udefra med den store opbakning, man ser overalt i Danmark?

»Simon siger det ret godt. Der er så mange ting, der motiverer os. Tingene, vi drømte om som børn, og alt, hvad vi har været gennem som hold. Kærligheden til landsholdet er blevet større og større. Vi byggede et momentum under Åge Hareide, men vi kunne ikke forestille os, hvor vildt det er gået. Vi vil gerne fortsætte med at gøre landet og familierne stolte,« siger Leicester-stjernen og tilføjer:



»Det her skal ikke stoppe. I morgen går vi i krig.«



Danmark spiller lørdag kvartfinale mod Tjekkiet i Baku, og du kan følge opgøret live her på bt.dk fra klokken 18.