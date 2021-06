Simon Kjær tager for første gang bladet fra munden efter Christian Eriksens kollaps i Finland-kampen.

Anføreren kalder det for »et chok, der vil sidde i mig – og i os allesammen – for altid.«

Det fortæller Simon Kjær i et opslag på Twitter.

»Det har været meget specielle dage, hvor fodbold ikke har været det vigtigste,« skriver han.

Mine ord.#ForDanmark pic.twitter.com/mzhWcqdJoH — Simon Kjær (@simonkjaer1989) June 17, 2021

»Det eneste, der er vigtigt og betyder noget, er, at Christian er okay! Jeg er stolt af, hvordan vi agerede som hold, og hvordan vi har stået sammen i denne svære periode.«

Simon Kjærs opførsel i de altafgørende minutter, hvor Christian Eriksen svævede mellem liv og død, har kastet ros af sig verden over.

Landsholdets anfører spurtede op til den danske Inter-spiller og var blandt de første til at give Eriksen livreddende førstehjælp. Derefter fik han trøstet Christian Eriksens kæreste Sabrina Kvist Jensen, da hun kom ned på banen i Parken, hvor han gav hende et kram.

Kort efter at kampen blev genoptaget, bad Simon Kjær om at lade sig udskifte, da han ikke var i stand til at spille videre efter de traumatiske minutter, hvor han så en nær ven ligge for døden.

Simon Kjær var ikke i stand til at spille kampen færdig mod Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Kjær var ikke i stand til at spille kampen færdig mod Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er rørt over og dybt taknemmelig for støtten. Vi går på banen mod Belgien med Christian i vores hjerter og tanker. Det giver os en ro, som tillader os at fokusere på fodbold. Vi spiller for Christian, og vi spiller som altid for hele Danmark,« skriver Simon Kjær også i opslaget.

»Som altid: Vi gør vores bedste!«

Danmark skal møde Belgien torsdag i Parken.

Kampen sparkes i gang klokken 18.