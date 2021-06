Karim Benzema.

Fodboldspiller, verdensstjerne, udstødt af det franske landshold.

Igennem næsten seks år har han ikke været i nærheden af de regerende verdensmestre, men til EM i år er Benzema blevet taget til nåde i et opsigtsvækkende landsholdscomeback, ingen havde spået.

Og nu er fortidens skeletter for alvor væltet ud af skabet.

Beslutningerne, Benzema traf som 28-årig i 2015, kan stadig ramme ham som en voldsom boomerang.

Det her er historien om en syv år gammel sexvideo, alle har snakket om – men som ingen vil indrømme, de har misbrugt.

MOBILTELEFONEN

»Hvis du vil have videoen destrueret, kontakt min ven i Lyon« - Karim Benzema til Mathieu Valbuena, oktober 2015 (lækket telefonudskrift til L'Equipe)

Mathieu Valbuena stoler på Axel Angot.

En dag beder Olympique de Marseille-profilen derfor Angot om hjælp til at overføre filer fra en gammel mobiltelefon til en ny. Den dag rammer han, hvad han selv betegner som jackpot.

Blandt filerne på telefonen finder han en video af Valbuena, der dyrker sex med en kvinde. Han beholder den i håbet om, at han måske kan bruge den til at betale en gæld af. Nogle måneder efter sit fund i sommeren 2014 gør han alvor af sine tanker.

Valbuena og Benzema i kærlig samtale i 2014. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Valbuena og Benzema i kærlig samtale i 2014. Foto: FRANCK FIFE

Sammen med hovedpersonerne i sagen, Youness Houass og Mustapha Zouaoui, befinder han sig i slænget omkring spillerne i Olympique de Marseille på godt og ondt. De kan fikse ting, løbe ærinder, klare stort og småt. Hvad der herfra sker, findes der forskellige versioner af. Versioner, som retten endnu mangler at tage stilling til.

Mustapha Zouaoui lader dog til at spille den største rolle, hvis du spørger anklagerne. Slænget vil udnytte videoen til at afpresse Valbuena, men de vil ikke gøre det direkte selv, lyder anklagen.

Motivet? Penge.

MØDET

»Jeg er for at hjælpe dig. Du skal se fyren. Du skal tale med ham. Jeg giver dig mit ord på, at der ikke er andre kopier af din video.« - Karim Benzema til Mathieu Valbuena, oktober 2015 (lækket telefonudskrift til L'Equipe)

Mustapha Zouaoui tager kontakt til Karim Zenati.

Zenati er Karim Benzemas barndomsven, han er betroet i inderkredsen og kan skaffe kontakten. Han indvilger. Mødet finder sted i Madrid.

De tre mænd taler løs på en restaurant. Benzema er netop vendt retur fra en ferie i USA. Han fortæller om sin seneste flirt med den populære verdensstjerne Rihanna. Der er god stemning.

Men mødet tager en drejning. Den drejning, som Zouaoui hele tiden har haft i sinde. For han fortæller Benzema om videoens eksistens. Videoen er delt bredt og vidt i det internationale fodboldmiljø, påstår Zouaoui senere i et interview – men Benzema nægter angiveligt at se den.

Der har været god stemning omkring Benzemas comeback til landsholdet - men til oktober kan det hurtigt ændre sig. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Der har været god stemning omkring Benzemas comeback til landsholdet - men til oktober kan det hurtigt ændre sig. Foto: FRANCK FIFE

Efter mødet gør Benzema dét, som anklagerne mener er et bevis for afpresning. Dét, der kan koste ham en klækkelig millionbøde og flere år i fængsel.

Er det en god gerning? Er det med ond hensigt?

Til en landsholdssamling i oktober 2015 tager Benzema fat i Valbuena. Efter eget udsagn gør han det for at hjælpe sin ven af godt hjerte. Han vil advare ham om konsekvenserne af et eventuelt læk af sexvideoen til offentligheden.

Efter anklagerens udsagn er samtalen snarere et bevis for, at Benzema spiller en aktiv rolle i afpresningen og kaster Valbuena i retningen af bagmændene.

Nu er der ingen vej tilbage.



ESKALERINGEN

»Han sagde, han ville ringe til sin agent. Jeg sagde til ham: ‘Hør her, kammerat. Der er ingen mellemmand, ingen advokat, ingen ven, ingen agent, intet politi, ikke noget som helst.« - Karim Benzema til vennen Karim Zenati omkring samtalen med Mathieu Valbuena, oktober 2015.(lækket telefonudskrift til L'Equipe)

Kort efter Benzemas samtale med Valbuena eksploderer det hele. Politiet griber ind.

Benzema bliver anholdt og afhørt. Nu kender offentligheden til den sag, der vil spøge de næste mange år.

Få måneder efter – i december 2015 – melder det franske fodboldforbund ud. Benzema er færdig på landsholdet, indtil situationen er afklaret.

Allerede i juni 2015 åbner politiet en undersøgelse af sagen. Valbuena bliver først kontaktet af den tidligere franske landsholdsspiller Djibril Cisse, der via Zouaoui, kender til videoen. Og angiveligt følger en af de påståede bagmænd, Youness Houass, trop ved at tage kontakt.

Karim Benzemas skæbne i sagen besegles i oktober 2021. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE Vis mere Karim Benzemas skæbne i sagen besegles i oktober 2021. Foto: MATTHIEU ALEXANDRE

Det får Valbuena til at reagere ved at underrette landsholdets sikkerhedschef, der melder sagen til politiet. Stemningen mellem det franske fodboldforbund anført af landstræner Didier Deschamps og præsident Noël Le Graët og Karim Benzema er på frysepunktet.

For Benzemas udelukkelse betyder, at han kommer ikke med til EM i 2016 på hjemmebane i Frankrig. Et stort slag for angriberen, der ser sine landsmænd tabe EM-finalen til Portugal.

Det er for meget af det gode for Benzema. Real Madrid-bomberen anklager landstræner Deschamps for at ‘have givet efter for et pres fra den racistiske del af Frankrig’.

Kort efter bliver Deschamps’ hus i byen Concarneau overmalet med ordet ‘racist’ på facaden. En handling, han senere beskriver som ‘utilgivelig’ og ‘voldelig’.

Men det ændrer ikke meget på koldfronten mellem ham og Benzema. Han er heller ikke med til VM i 2018. Her bliver Frankrig verdensmestre.

Men tre år senere ændrer det sig.

Den nu 33-årige Benzema er pludselig ikke længere en torn i øjet på landstræneren.

COMEBACKET

»De kommer til at pisse ud over ham.« - Karim Benzema til vennen Karim Zenati omkring samtalen med Mathieu Valbuena, oktober 2015. (lækket telefonudskrift til L'Equipe)

I april 2021 mødes den franske landstræner Didier Deschamps og Karim Benzema.

Allerede måneden inden begynder Deschamps nemlig at blive bekymret for de franske angriberes skarphed. Antoine Griezmann er gået i stå i Barcelona, Olivier Giroud spiller knap nok fodbold, Anthony Martial kæmper med en skade – og Wissam Ben Yedder har man ikke den store tiltro til.

Og det er her, at tankerne begynder at kredse om den udstødte Real Madrid-angriber, der gang på gang scorer mål for en af verdens største klubber. Deschamps har set en moden udvikling hos angriberen, mener han. Tiden er inde. Stridsøksen skal begraves.

Frankrig og Benzema har for første gang i seks år brug for hinanden. Nyheden lækkes op til udtagelsen af EM-truppen. Medierne går amok. Og det er ikke kun hos landstræneren, han er tilbage i varmen, selvom man måske skulle tro noget andet.

Foto: PHILIPPE HUGUEN Vis mere Foto: PHILIPPE HUGUEN

For landsholdstrøjer med Benzema på ryggen er blevet revet væk i Frankrig.

Fansene kan se det, alle kan se. Karim Benzemas kvaliteter på banen kan ingen bestride. Han glider direkte ind i rollen som angriber på det stjernespækkede mandskab. Sportsligt er det et oplagt makkerskab.

Spørgsmålet er så bare, om han skal nyde det så længe, det varer.

Skårene på landsholdet er måske klinket, men der lurer stadig en stor skygge over det franske landshold.

Retssagen om sexvideoen er berammet til oktober.

Frankrig spiller første EM-kamp 15. juni mod Tyskland.

I begge tilfælde spiller Benzema en hovedrolle.