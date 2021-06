Hvad betyder det rød-hvide dannebrogsflag for en seksårig dreng?

For Cornelius Rundkvist fra Rønnede er der ingen tvivl, hvis man spørger hans mor, Caroline Rundkvist. Han elsker nemlig det danske flag – og så er han også helt vild med sport. Og de to ting har han kombineret her til EM i fodbold.

»Cornelius er startet til fodbold, og han elsker det danske flag,« fortæller Caroline Rundkvist, der er dagens vinder i konkurrencen #flagfordanmark, som du også kan deltage i.

Cornelius, der er seks år gammel, er generelt helt vild med sport, og han har en helt særlig passion for at gøre noget udover det sædvanlige, når der er store sportsbegivenheder.

Et lille udsnit af Cornelius' fine dannebrogs-kreationer. Foto: Privat Vis mere Et lille udsnit af Cornelius' fine dannebrogs-kreationer. Foto: Privat

Han pynter nemlig op med masser af danske flag, og det har han også gjort denne gang til EM i fodbold.

»Han elsker at pynte op. Han har pyntet stuen med flag overalt, tegnet danske flag, lavet det danske flag i Lego og iført sig det røde outfit,« fortæller Caroline Rundkvist, der har vundet en landsholdstrøje og et halstørklæde.

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som optakt til den kommende EM-slutrunde har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Cornelius på 6 år. Vis mere Cornelius på 6 år.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Der er mange kreative måder er lave et flag på.

Her er det Eva Due, der har pyntet sine negle med små dannebrogsflag.

Fine dannebrogsnegle. Foto: Privat Vis mere Fine dannebrogsnegle. Foto: Privat

Og også de små kan på kreativ vis være med til at flage for Danmark.

Her er der blevet leget med perler på en perleplade.

Der bliver bygget et dansk flag af perler. Vis mere Der bliver bygget et dansk flag af perler.

Vil du være med i konkurrencen om landsholdspræmier og billetter til efterårets VM-kvalifikationskampe i Parken? Send dit bedste dannebrogsbillede eller video til flag@bt.dk. Læs mere om #flagfordanmark HER.

Den kendte podcastvært Mads Steffensen flager for Danmark, og han har en helt særlig forbindelse til toppen af fodboldlandsholdet. Læs selv her.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder- og videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.