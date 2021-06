'Hvem er red og white? Danmarks dynamite!'

Hvis ordene vækker genklang, så er du formentlig én af de mange danskere, som den seneste uge har skrålet med på årets EM-sang ´Danmarks Dynamite' af den danske popgruppe Alphabeat.

Det er dog ikke alle, der skråler med på det nye roligan-hit.

For den danske landsholdsstjerne Martin Braithwaite ser nemlig ikke ud til at være særligt begejstret for Alphabeats nyeste bud på et landsholdshit.

Martin Braithwaite (th. i anden række). Foto: Dansk Boldspil Union/Alphabeat Vis mere Martin Braithwaite (th. i anden række). Foto: Dansk Boldspil Union/Alphabeat

Det afslører musikvideoen til 'Danmarks Dynamite', der havde premiere onsdag aften.

Her kan man se, hvordan Alphabeat i sidste uge rejste til Østrig, hvor Kasper Hjulmands mandskab var på træningslejr forud for EM, for at indspille det nye nummer med de danske stjerner som baggrundskor.

Og det er her, at Martin Braithwaite har skabt opmærksomhed omkring sin person. For med en positur, der ligner alt andet end en mand, der har lyst til at stå midt i et baggrundskor, har den danske Barcelona-spiller fået nettet til at koge over.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Martin Braithwaite ligner en mand, der ikke skal bede om Alphabeats EM-sang'.

'Han har samme humør som mig, når jeg hører sangen'.

'Martin Braithwaite er her bare, så han ikke får en bøde'.

'Det er fair nok, man ikke er den mest livlige person uden for banen, men hvorfor fanden vælger man så at stille Braithwaite foran i den flok?'

Alphabeats EM-sang har den seneste uge været udsat for massiv kritik af de danske roligans.

B.T.s anmelder er dog ikke helt enig med de mange fans, der har kritiseret den nye sang. Faktisk giver han den ret høje karakterer.

Du kan læse hele anmeldelsen HER.

I videoen øverst kan se musikvideoen til 'Danmarks Dynamite', hvor det danske landshold synger med.