Da belgierne var på besøg i Parken, blev de blæst fuldstændig omkuld i første halvleg.

Det var desværre ikke tilfældet her til i aften mod Rusland, hvor Danmark var meget længere om at skabe et mål end mod Belgien, hvor der blev scoret efter få minutter.

Men HOLD-NU-OP for en fænomenal kasse af den 20-årige Mikkel Damsgaard i det 38. minut, der krøllede bolden i det russiske net fra distancen.

Du kan se målet og alle højdepunkterne fra første halvleg i videoen i toppen af artiklen.

Danmarks første farlige chance kom ellers først i det 29. minut, da Pierre-Emile Højbjerg hamrede kuglen afsted fra distancen. Bolden røg desværre lige forbi det russiske mål.

Ved pausen er stillingen mellem Danmark og Rusland således 1-0 til Danmark.

I gruppens andet opgør står den stadig 0-0 mellem Belgien og Finland.

Det betyder, at Danmark i skrivende stund ligger nummer tre i gruppen og må vente på resultaterne i de øvrige grupper for at vide, om man går videre til ottendedelsfinalen.

Men vi tror fortsat på det. KOM SÅ DANMARK!!!