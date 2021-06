De seneste dage har der været voldsom blæst omkring den europæiske fodboldorganisation UEFA.

Et nej til, at Allianz Stadion i München måtte blive farvet i regnbuefarver til kampen mellem Tyskland og Ungarn for få dage siden, udløste en shitstorm af de større mod den magtfulde organisation. Og nu ser det ud til, at en række af de helt store sponsorer har taget konsekvensen.

Det kan man se under aftenens kamp mellem Danmark og Wales i Amsterdam.

Her har flere af UEFAs store partnere på EM-slutrunden valgt at lade deres bandereklamer farve i regnbuens mange farver.

Det gælder blandt andet Volkswagen, Justeat, Booking.com og TikTok.

Eksempelvis Booking.com har sat sit logo på vertikale regnbuefarver.

Det samme har den tyske bilgigant Volkswagen gjort.

Justeat har valgt at have et kontinuerligt regnbueflag på hele banden, hvor den danskskabte take away-gigant har sit logo oven på. TikTok har valgt at have en sort baggrund og lade teksten farve i regnbuefarver.

Det walisiske landshold foran en bandereklame med Justeat, der benytter sig af regnbuefarverne. Vis mere Det walisiske landshold foran en bandereklame med Justeat, der benytter sig af regnbuefarverne.

Blandt de sponsorer, som umiddelbart ikke har valgt at ændre deres bandereklamer, kan nævnes den russiske naturgasgigant Gazprom, den kinesiske tv-producent Hisense og flyselskabet Qatar Airways.

UEFA har efter balladen om den manglende regnbue på Allianz Arena været ude og forklare, at de valgte at sige nej til forslaget fra Münchens bystyre, da de mener, det havde været en politisk beslutning.

I stedet valgte fodboldorganisationen at farve sit logo i regnbuefarver på sociale medier og erklære, at man anser regnbuefarven for at være apolitisk.

Den udmelding gav den danske kommunikationsekspert Søs Marie Serup ikke meget for.

»Når de vælger først at sige, at sagen med regnbueflaget er politisk, og de så vælger at sige, at regnbueflaget ikke er politisk, så falder de i begge snørebånd på deres fodboldstøvler,« sagde hun.

Hun mener, at UEFA helt tydeligt forsøger at malke de gode sider af regbueflaget, men ønsker at undgå at gøre andre vrede.

»Man vil have de gode undertoner, som regnbueflaget giver. Men samtidig er de bange for at støde folk. Det er ren hykleri,« sagde Søs Marie Serup.