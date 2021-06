Det er ikke ligefrem hverdagskost, at det danske landshold går videre til kvartfinalen ved en slutrunde. Men det skete lørdag aften, og det blev i den grad fejret.

Der var fest, jubel og fejring i de danske gader. I København var det blandt andet Rådhuspladsen og Gothersgade, der lagde asfalt til begivenhederne.

De danske fans fejrede sejren på 4-0 over Wales i en sådan grad, at det var nødvendigt for politiet at spærre H.C. Andersens Boulevard for biler i en periode.

B.T.s reporter på Rådhuspladsen kunne omkring klokken 23 berette om vild fest. Og så var der også lige nogle, der ikke helt overholdt færdselsreglerne.

Københavnerne gik EM-amok lørdag aften. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Københavnerne gik EM-amok lørdag aften. Foto: Henrik Petersen/Byrd

Der var godt gang i de københavnske gader. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Der var godt gang i de københavnske gader. Foto: Henrik Petersen/Byrd

Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Foto: Henrik Petersen/Byrd

»Der kom en mørk Mercedes kørende ned ad Strøget, som normalt kun er for fodgængere. Så fortsatte den hen over fodgængerfeltet og hen over Rådhuspladsen. Halvvejs inde på Rådhuspladsen kommer politiet løbende og får bilen stoppet,« lød det blandt andet.

Personerne i bilen blev tilbageholdt og fik bøder, alt imens de tusindvis af mennesker omkring dem gav den fuld gas.

»Der er glasskår over alt. Smadrede flasker. men folk er generelt i en festlig stemning. Der er ikke optræk til ballade, men folk er meget berusede.«

»Der er god stemning, og der bliver spillet fodbold ude på kørebanen. der er vel omkring 3.000 mennesker i øjeblikket på Rådhuspladsen. Folk vælter ud fra barerne - alle kommer hertil på cykler. Det er, som om det er et samlingssted for folk nu. Der er ingen tvivl om, at festen fortsætter. Folk er ikke på vej hjem,« fortalte B.T.s reporter.

Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Foto: Henrik Petersen/Byrd

Der var også godt gang i den på Rådhuspladsen. Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Der var også godt gang i den på Rådhuspladsen. Foto: Henrik Petersen/Byrd

Foto: Henrik Petersen/Byrd Vis mere Foto: Henrik Petersen/Byrd

Det er første gang siden EM i 1992, at Danmark har vundet en knockout-kamp ved en slutrunde.

Sejren kom i hus ved hjælp af to Dolberg-mål, samt scoringer fra Joakim Mæhle og Martin Braithwaite.

Lørdag gælder det så en kvartfinale i Baku, hvor modstanderen bliver vinderen af kampen mellem Holland og Tjekkiet. Den kamp bliver spillet søndag aften.

Du kan følge hele EM-festen i B.T.s liveblog her.