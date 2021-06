Danmark. Schmeichel. EM.

Ovenstående kombination er nærmest magisk for danske fodboldelskere og synonym med sommeren 1992, hvor Peter Schmeichel og hans kumpaner sensationelt løftede EM-trofæet.

I 2021 er det en anden Schmeichel, der kan få legendestatus, hvis Danmark igen leverer et EM-mirakel. Men hvor meget fylder tanken om at kunne skrive sig ind historiebøgerne for Kasper Schmeichel, som ligesom sin far er stjernen i det danske mål?

»Der er helt sikkert et ønske om at kunne inspirere en nation. Det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvad EM '92-drengene har gjort, og hvor meget vi stadig taler om det,« siger den danske EM-målmand og kommer med et 'men':

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Men vores fokus er ikke, at nu skal vi ud og gøre det samme. Vi tænker kun en kamp ad gangen. Begynder vi at flytte fokus til længere hen på turneringen, så fjerner vi fokus fra lige her og nu. Gør vi det, så risikerer vi at tabe.«

Kasper Schmeichel er en af de absolut bærende kræfter på det danske landshold, som skal i ilden mod Finland i Danmarks EM-premiere lørdag aften, og har gennem en årrække været en af de store inspiratorer på landsholdet, som mange danske fodboldfans ser op til.

Hvis miraklet fra 1992 eller noget, der lugter deraf, skal gentages, håber og tror han på maksimal opbakning fra de danske fans ved EM, hvor de tre gruppekampe skal spilles i Parken.

»Jeg oplever, at der er stor opbakning. Det mærker vi altid. Jeg er ikke i tvivl om, at danskerne nok skal bakke op på den måde, de altid gør. Jeg oplever også, at når vi spiller ude omkring i landet, er der en stor passion, gejst og energi for holdet, og nu er det op til os at leve op til det. Så simpelt er det,« siger Danmarks sidste skanse.