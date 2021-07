»Har den nogensinde været hjemme?«

Ordene kommer fra Kasper Schmeichel, der tirsdag skulle forholde sig til den velkendte fodboldfrase 'It's coming home', der beskriver, hvordan »fodbold kommer hjem,« hvis England vinder EM.

Siden VM i 2018 er det nemlig blevet en stor ting i England at tale om, at »fodbold kommer hjem«, og det er ikke mindst takket være fodboldevergreenen med titlen 'Three Lions' af Baddiel & Skinner & Lightning Seeds fra 1996, da England afholdt EM.

Og derfor var der da også en engelsk journalist på tirsdagens pressemøde forud for semifinalebraget mod England, der spurgte indt til den danske Leicester-stjernes holdning til den populære frase.

»Har I nogensinde vundet det?« spurgte Kasper Schmeichel i sit drillende humør, inden den engelske journalist febrilsk hev engelsk guld fra 1966 frem.

»Var det ikke VM?« svarede Kasper Schmeichel, der i øvrigt har fuldstændig ret.

Og efterfølgende er Schmeichels kække kommentar da også gået viralt, hvor den danske viceanfører nu storhyldes verden over.

B.T. har samlet et lille udpluk af de mange reaktioner, som kommentaren har medført.

Eksempelvis har det verdensomspændende fodboldmedie 433 delt et opslag på Instagram:

'Kasper Schmeichel blev spurgt om, hvad det vil betyde at stoppe fodbold fra at komme hjem. Stikpille sendt afsted.'

Også det verdenskendte medie GOAL bed mærke i danskerens drilleri.

'Kasper Schmeichel kunne IKKE lide at blive spurgt ind til, om fodbold kommer hjem,' skriver mediet på Twitter.

Det britiske sportsmedie BT Sport Football har da også stort fokus på den danske bemærkning, der satte journalisten på plads:

'Schmeichel vågnede op og valgte vold.'

Det samme har den engelske fodboldlegende Gary Lineker, der ligeledes har kommenteret på danskerens kække svar. Og her er der anerkendelse at hente for målmanden.

'Han har en pointe. Den var god, Schmeichel,' skriver han på Twitter.

Danmark møder onsdag aften England i semifinalen på Wembley, og du kan som altid følge opgøret live her på bt.dk fra klokken 21.