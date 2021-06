Mikkel Damsgaard.

20 år gammel og dansk fodboldhelt.

Mod Rusland var han hér, dér og alle vegne og satte sig for alvor igennem med et forrygende åbningsmål i den store, danske EM-fest.

I Christian Eriksens fravær har han glimret. Og det har Kasper Schmeichel ikke kunne undgå at lægge mærke til.

Mikkel Damsgaard storhyldes af Schmeichell. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Der er ingen, der erstatter Christian Eriksen. Men Mikkel… Kæft, en spiller,« siger Kasper Schmeichel og fortsætter:



»Vi har også set det til træning, men det er fantastisk, at han også producerer i kampe. Vi har så meget talent i Danmark. Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind. Der er så mange fantastisk spændende spillere, som vi har at se frem til.«

»Jeg sagde til ham i tunnellen, at jeg havde en fornemmelse af, at han ville score i dag. Han var så tæt mod Belgien og spillede en fantastisk kamp. Han var fænomenal.,« lyder rosen fra Schmeichel.



Damsgaard klassemål kom som sendt fra himlen, mener den danske målmand.

»Når man møder et hold, der er svære at nedbryde, så har man brug for lidt held og lidt magi. Og det kom Damgsaard med,« siger han.



Den danske landsholdskeeper var glad for, at landsholdet kunne betale tilbage på den støtte, man har modtaget efter Christian Eriksens hjertestop.

»Det var en fantastisk aften. Det viser, hvad fodbold kan gøre ved en nation. Vi er bare glade og lykkelig for, at vi kunne give noget tilbage til hele landet,« siger Schmeichel og tilføjer:

»Vi har alle været igennem en meget turbulent følelsesmæssig rutsjebanetur. Vi har oplevet støtten mod Finland og Belgien, men det var fantastisk at kunne give fansene euforien,« siger han.

Danmark smadrede Rusland 4-1, og det var nok til at gå videre, da Belgien samtidigt hjalp danskerne med en 2-0-sejr over Finland.

Det betyder, at det danske landshold går videre fra sin pulje på anden pladsen.

Og nu møder man Wales i ottendedelsfinalen i Amsterdam på lørdag.