Christian Eriksen fik reddet sit liv takket være hurtig og effektiv hjælp, efter han kollapsede og faldt i græsset i Danmarks kamp mod Finland.

Inter-stjernen var død, inden han blev vækket til live igen ved hjælp af hjertemassage og en hjertestarter, der gav ham det altafgørende og livsgivende stød.

Det danske landshold har modtaget opbakning fra hele verden, både nært og fjernt, men ifølge Kasper Schmeichel er det redningsfolkene, der skal have den allerstørste ros.

»De eneste helte, der er, er de læger, der reddede ham. Vi er professionelle fodboldspillere, men de her folk dedikerer deres liv til at redde mennesker. At de kunne gøre det under det pres. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget beundring jeg har for dem,« siger landsholdsmålmanden til TV 2 News.

Redningsfolk og spillere står tæt om Christian Eriksen, kort efter han bliver ført ud af Parken og ud mod Rigshospitalet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Redningsfolk og spillere står tæt om Christian Eriksen, kort efter han bliver ført ud af Parken og ud mod Rigshospitalet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kasper Schmeichel var, som flere af sine holdkammerater, dybt berørt, da han skulle møde pressen for første gang siden mareridtet i lørdags.

Han kalder det et mirakel, at Inter-spilleren fortsat er i live.

»At lægerne kunne bringe Christian tilbage er et mirakel. Jeg tænker selv på, hvordan jeg ville have mine holdkammerater til at reagere, hvis jeg lå der. Og så har vi nogle fantastiske mennesker på det her hold. En anfører og en træner, der ved, hvordan man skal agere,« siger Kasper Schmeichel.

»Det kendetegner os som hold og land, at vi står sammen helt til det sidste.«

Anfører Simon Kjærs heroiske opførsel i uhyggelige minutter har også høstet store roser verden over. Den 32-årige Milan-spiller spurtede over mod sin døende holdkammerat, udførte hjertemassage på ham og tog sig af Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, da hun kom ned på banen.

Søndag var han og Kasper Schmeichel en tur forbi hospitalet for at hilse på Eriksen, hvor de fik bekræftet, at Danmarks nummer 10 har det godt.

»Det var dejligt at snakke med ham,« siger Kasper Schmeichel.

Nu er keeperen overbevist om, at Danmark kan udføre noget under slutrunden, selvom forhåbningerne om et avancement fra gruppespillet led et alvorligt knæk med 0-1 nederlaget til Finland.

»Jeg er sikker på, at vi som hold kan gøre noget ekstraordinært for Christian og de mennesker, der sad på lægterne og var vidner til det,« mener han.

Husk at du kan følge alt det nyeste fra EM i B.T.s LIVE-blog lige her.