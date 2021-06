Fra sit mål tager Kasper Schmeichel den længste tur af alle.

Han tænker ikke så meget over det - han skal bare frem til Christian Eriksen, der er faldet til jorden i Parken midt under Danmarks første EM-kamp mod Finland. Derfra går han sammen med anfører Simon Kjær og Thomas Delaney om at få skærmet Christian Eriksen af, mens lægerne kæmper for at få ham tilbage.

Denne gang lykkedes det, men det var ikke første gang, at Kasper Schmeichel kastede sig selv ind i kampen for at redde en person af betydning i livsfare. Han havde prøvet det før.

»Han har jo været uheldig at være i sådan en krisesituation før, da helikopteren faldt ned i Leicester, og han var den første på stedet,« fortalte Kasper Schmeichels mor, Bente Schmeichel, til B.T. forleden.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var i 2018, at Kasper Schmeichel var en af de første på stedet, da en helikopter, der netop havde forladt Leicesters stadion, pludselig styrtede i jorden og brændte. I den helikopter sad Leicester-ejeren Vichai Srivaddhanaprabha, som han altid gjorde efter Leicesters kampe.

Srivaddhanaprabha og fire andre døde i helikopter-styrtet. Han var mere end bare en klubejer - han hentede selv Kasper Schmeichel til Leicester, og de to fik et dybere forhold. Situationen var voldsom, og Sky News-journalisten Rob Dorsett fortalte kort efter, at Kasper Schmeichel af ren instinkt forsøgte at ile til hjælp ved den brændende helikopter foran King Power Stadium.

Det var kun politiet, der kunne holde ham tilbage, skrev journalisten. Schmeichel ønskede ikke selv at tale om, hvad der skete i situationen, men daværende landstræner Åge Hareide ringede til sin målmand på selve dagen.

»Jeg talte med ham på dagen, hvor det skete. Jeg ringede til ham. Jeg ville gerne vide, hvordan han havde det. Jeg vidste, han havde et godt forhold til ejeren. Han var kraftigt rystet og chokeret over det. Der var sikkert ting, han ville holde for sig selv, og det har man respekt for,« siger Hareide og fortsætter:

Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Foto: PETER NICHOLLS

»Han ville jo bare hjælpe, men han kunne ikke gøre noget som helst. I Parken var han også blandt de første. Og ligesom Simon Kjær er han en, der bryder sig om folk. Han er en del af ledergruppen på landsholdet, og han agerer som én. Det gjorde han i Parken, fordi det er sådan, han er som person.«

Helte var der mange af i Parken lørdag aften. Simon Kjær og Kasper Schmeichel fik naturligvis masser af kærlighed for deres hurtige reaktion på Christian Eriksens kollaps og ikke mindst den måde, de to tog sig af Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen, da hun bevægede sig ned mod det hjørne, hvor han lå.

Det var anden gang på tre år, at Kasper Schmeichel viste sit heltemod i en krisesituation.

»Han var meget tæt på situationen. Det er skræmmende. Det må have været en forfærdelig ulykke at være vidne til. Det var et brændende vrag, så man kunne ikke gøre hverken fra eller til. Du kan bare se på. Du er helt hjælpeløs,« siger Åge Hareide.

Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Foto: WOLFGANG RATTAY

Det var uden tvivl forfærdelige minutter og timer i Leicester i 2018 - ligesom det var det lørdag aften i Parken.

»Det er en voldsom oplevelse at skulle se sin ven og holdkammerat ligge og kæmpe, som han gjorde. Det bliver man meget rørt af. Men han er her i dag, og det er jeg meget taknemmelig for,« fortalte Schmeichel om episoden med Eriksen og afviste at hylde sig selv.

»De eneste helte, der er, er de læger, der reddede ham. Vi er professionelle fodboldspillere, men de her folk dedikerer deres liv til at redde mennesker. At de kunne gøre det under det pres. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget beundring jeg har for dem. At de kunne bringe ham tilbage er et mirakel.«

Kasper Schmeichel har prøvet lidt af hvert. Og på kort tid. Inden for tre år har han set en ven omkomme i en forfærdelig ulykke og en anden ven kæmpe for livet midt i det, der skulle have været en fest på hjemmebane.

Store og tunge udfordringer, men mor Bente Schmeichel kunne også fortælle, at hendes søn netop kunne trække på nogle af erfaringer for tre år siden for at komme væk fra den forfærdelige episode i Parken.

»Jeg fornemmer, at Kasper brugte nogle af de værktøjer, han fik, da han fik krisehjælp dengang. Jeg ved også, at det har hjulpet ham at se Christian Eriksen på FaceTime og se, at han lignede sig selv. At vide, at de ikke har mistet ham. Han ser det positive i, at han overlevede, og at når det nu skulle ske, at det så skete et sted, hvor der var så god hjælp at hente,« fortalte Bente Schmeichel forleden.

Torsdag aften skal Kasper Schmeichel og resten af det danske landshold for første gang betræde Parkens græs siden den grusomme lørdag.