Christian Eriksens kollaps mod Finland har givet en masse mennesker traume verden over, men landsholdsstjernen overlevede heldigvis sit hjertestop, og siden har fodbolden og danskernes opbakning også vist sig fra sin bedste side.

Kampen mod Belgien var et stilstudie i, hvor danskerne er rykket sammen, og opbakningen var trods et ikke fyldt Parken på et fantastisk niveau, mens der overalt i landet har været en massiv støtte med dannebrog og rød-hvide farver.

»Den opbakning, vi fik den anden aften, er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet,« siger anfører Simon Kjær, der med sine mange år på landsholdet og topplan i europæisk fodbold må siges at have prøvet mere end de fleste i den henseende:

»Selvfølgelig var det også en meget, meget speciel aften, men jeg har aldrig oplevet Parken sådan. Jeg opfordrer til, at vi kan få den samme opbakning i morgen,« fortsætter Danmarks nummer 4.

Kjær og Schmeichel hylder opbakningen fra danskerne.

Lige så rutinerede Kasper Schmeichel er så imponeret af danskerne, at han mener, oplevelsen mod Belgien er hele opofrelsen ved at være landsholdsspiller værd.

»Når folk taler om holdet, hører man om den gode holdånd og alt det, men det er i modgang, at du viser dit sande jeg, og jeg synes, at det her hold viste årsagen til, at vi spiller fodbold, og hvorfor vi elsker spillet, og hvad det kan gøre. Det fører folk sammen. Jeg synes, at vi som hold har vist, hvad det vil sige at være dansker,« siger han og tilføjer:

»De efterfølgende dage viste også, hvorfor vi elsker spillet og vores land så meget. Den måde, som nationen er rykket sammen på. Som Simon har sagt, kunne man ikke mærke i kampen forleden, at der ikke var fuldt stadion. På banen kunne man ikke mærke, at der ikke var 100.000 mennesker på plads. Jeg har aldrig oplevet noget som det.«

»Det er altid specielt at spille for sit land. De seneste uger viser, hvorfor vi ofrer, hvad vi gør, og er så lang tid væk fra vores familier, vores børn. Det er specielt at se landet rykke sammen, som det har gjort i de seneste dage. Det er grunden til, at jeg spiller fodbold. Og det er årsagen til, at så mange andre også spiller,« pointerer målmanden.

Kampen mod Belgien var speciel, da det var første gang, spillerne var på banen efter kampen, hvor Eriksen kollapsede.

Begge har de som en del af anførergruppen og de mest erfarne spillere på landsholdet prøvet meget, og de er derfor gået forrest i at hjælpe hinanden og de andre videre.

»Vi har lyttet til, hvordan folk har haft det i forhold til hinanden. Nok mest Kasper til mig. Men vi har hele tiden haft fokus på de ting, som kunne have været i forhold til forløbet, og så sagde Kasper til os, at det er et frirum at komme ud og træne,« forklarer Kjær og fortsætter:

»Det synes jeg også, det har været personligt for mig. At det var okay at træne efter de omstændigheder, vi har været igennem. Det synes jeg kun er blevet bedre og bedre, og hvor normalt man nu kan sige, det er, så er vi også ved at være der, hvor vi er okay og kan nyde det her igen. For mig har min dialog og mit samarbejde med Kasper været fantastisk. Nu skal det ikke lyde, som om det kun er os to, men nu er det Kasper og jeg, der sidder her, og selvfølgelig har vi tænkt over det og snakket om det,« fortsætter han på pressemødet inden sidste gruppekamp mod Rusland.

Kasper Schmeichel roser samtidig landstræner Kasper Hjulmands ageren i hele forløbet.

»Jeg kan kun gentage, hvad Simon siger. Det har jo ikke kun været os. Der er så mange gode ledere og mennesker i både truppen og lederstaben, og vores træner har trænet en umulig situation rigtig, rigtig flot og givet plads til, at vi er næsten 55 mand i denne her trup, som allesammen har oplevet noget ret voldsomt,« siger han og fortæller videre:

»Han har givet plads til alle de følelser, man nu engang har, og understreget, at der ikke er noget forkert. Vi skulle tillade os selv at nyde og grine en gang imellem, og det har været utroligt vigtigt at give plads til alle de ting.«

»Der har både Simon og Kasper ført an i det og ledt truppen igennem en rigtig, rigtig svær periode, og jeg tror, at det har været en meget helende ting at se Christian igen for alle og mærke, at han er her og har det godt. Og se ham med sin familie. Personligt har det hjulpet rigtig, rigtig meget at se, at hans kone, børn og pårørende har det godt, oven på hvad de har oplevet. Det har været en holdpræstation, og alle har været helt eksemplariske,« slutter Schmeichel.