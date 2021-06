Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel besøgte søndag Christian Eriksen på hospitalet sammen med landsholdsanfører Simon Kjær.

»Det var sgu dejligt at se ham smile og grine og være sig selv. Bare lige mærke, at han er der. Det var en dejlig oplevelse og noget, der har hjulpet mig at se, at han var okay efter at have ligget der,« siger han til TV 2 News.

»Vi snakkede om intet og alt. Bare han har det godt – det har været det vigtigste. Han har oplevet noget, som vi ikke har oplevet. Han har en helt andet oplevelse af situationen. Det var dejligt at snakke med ham, og nu har vi et stort arbejde, som vi skal prøve at navigere i,« fortsætter den danske målmand.

»Det hårdeste var, hvad der kunne ske. Og tanken om, at hans kone og børn skulle sidde og se på det. Det var helt klart det hårdeste.«

Danmarks Kasper Schmeichel, Danmarks Martin Braithwaite, Danmarks Yussuf Yurary Poulsen og Danmarks Thomas Delaney under kampen mellem Danmark og Finland i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, lørdag den 12. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Leicester-målmanden var en af dem, der hurtigt var henne ved Christian Eriksen, efter han i EM-opgøret mod Finland i Parken kollapsede og hurtigt efter modtog hjertemassage.

Hurtigt omdannede spillerne en ring om landsholdsstjernen, mens både Kasper Schmeichel og de øvrige spillere var tydeligt berørte.

»Det er en voldsom oplevelse at skulle se sin ven og holdkammerat ligge og kæmpe, som han gjorde. Det bliver man meget rørt af. Men han er her i dag, og det er jeg meget taknemmelig for,« fortæller Schmeichel.

»De eneste helte, der er, er de læger, der reddede ham. Vi er professionelle fodboldspillere, men de her folk dedikerer deres liv til at redde mennesker. At de kunne gøre det under det pres. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget beundring jeg har for dem. At de kunne bringe ham tilbage er et mirakel. Jeg tænker selv på, hvordan jeg ville have mine holdkammerater til at reagere, hvis jeg lå der. Og så har vi nogle fantastiske mennesker på det her hold. En anfører og en træner, der ved, hvordan man skal agere.«

»Det kendetegner os som hold og land, at vi står sammen helt til det sidste.«

DBU oplyser mandag, at de er i kontakt Christian Eriksen, og at hans tilstand er stabil, og at han har det godt.

Den danske landsholdsstjerne er fortsat indlagt på Rigshospitalet, hvor der vil blive foretaget yderligere undersøgelser.