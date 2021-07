»Jeg tror, han kan vinde Ballon d'Or. Det er jeg ikke bleg for at sige. Jeg tror, at han kan hapse den inden for 24 måneder.«

Ordene kommer fra en af Martin Braithwaites nærmeste. Angriberens onkel Philip Michael. Fra sit hjem i New York følger han sin nevøs karriere tæt, og han er ikke i tvivl om, at den danske landsholdsspiller inden længe kan komme op og lege med de helt store og snuppe prisen som verdens bedste.

»Med et godt VM næste år er den pris hans. Det er bare op til ham at vise nu her til EM, hvad han kan, og det er han allerede godt i gang med,« fortæller han til B.T.

Philip Michael har stået på sidelinjen siden dagene i Sædding-Guldager Idrætsforening i Esbjerg og er i kontakt med sin nevø hver eneste dag. Han var forlover til Braithwaites bryllup og er også gudfar til et af hans børn.

Martin Braithwaite og hans onkel, Philip Michael. Foto: Privat Vis mere Martin Braithwaite og hans onkel, Philip Michael. Foto: Privat

Det betyder også, at de udover at tale om deres fælles forretning også bruger rigtig meget tid på at tale om fodbold.

Derfor har Philip Michael ifølge ham selv også et rigtig godt billede af, hvor god Danmarks FC Barcelona-spiller er.

»Han er en af de mest talentfulde danske spillere gennem de sidste 25 år og en af de mest komplette offensive spillere i verden. Top-fem. Ingen tvivl. Det er ikke noget, jeg bare siger. Du kan spørge Barcelona-spillerne. De kalder ham 'maskinen', 'oksen' og den slags ting. Derfor var jeg også så glad for, at han scorede,« forklarer onklen om Braithwaites scoring til 4-1 i ottendedelsfinalen mod Wales.

Men det er ikke alle, der kan se det samme, som Philip Michael ser.

Han får overhovedet ikke nok kredit. På nogen måde. Jeg synes, det er noget af det mest urimelige, jeg nogensinde har set. Philip Michael, Martin Braithwaites onkel

Det danske fodboldlandshold har ofte haft den ene spiller. Ham, som mange danskere ikke rigtig anerkender, selvom han spiller i rødt og hvidt igen og igen.

Dennis Rommedahl tilhørte den klub. William Kvist det samme. Og før EM-slutrunden kunne Martin Braithwaite også placeres i den kategori af spillere, der oftere bliver talt mere ned end op.

Det billede kan angriberens onkel genkende.

Han mener slet ikke, at hans nevø får den anerkendelse, som han har fortjent.

Martin Braithwaite fortæller, at han ikke går op i, hvad omverdenen tænker om ham. Foto: Philip Davali Vis mere Martin Braithwaite fortæller, at han ikke går op i, hvad omverdenen tænker om ham. Foto: Philip Davali

»Han får overhovedet ikke nok kredit. På nogen måde. Jeg synes, det er noget af det mest urimelige, jeg nogensinde har set i det danske mediebillede. Før første gang i 25 år har vi en dansker i Barcelona,« siger Philip Michael og fortsætter:

»Vi har haft to før. Én, der har kultstatus i Danmark i form af Michael Laudrup, og så har vi haft Allan Simonsen, og det var dengang, hvor fodbold var halvt en hobby. Kæmpe respekt for, hvor god en spiller, han var, men dengang var topfodbold ikke, hvad det er i dag.«

Som onkel til Martin Braithwaite kan han hurtig komme til at lyde farvet, men han afviser, at det er tilfældet. Han forklarer, at han er ekstremt hård og direkte, når det gælder nevøens fodboldkarriere.

»Jeg har set hans træninger og selvtræninger gennem årene. Før Barcelona-tiden i Toulouse og Middlesbrough hyrede han de bedste angrebstrænere, fløj dem ind og lavede tusindvis af afslutninger med venstre ben alene. På sine fridage. Jeg ved, hvad hans niveau er. Han er en af de mest komplette, offensive spillere i hele verden. Teknik for teknik er han bedre end Luis Suarez. 100 procent. Det er ikke bare noget, jeg siger,« siger Philip Michael.

Foto: JOSEP LAGO Vis mere Foto: JOSEP LAGO

For ham fylder det meget at bevise over for de mange skeptiske danskere, hvor dygtig Braithwaite faktisk er.

Men spørger man hovedpersonen selv, er historien en anden.

»Det er ikke rigtigt noget, jeg har tænkt over. Jeg går ud for at spille fodbold og har slet ikke brug for at få kredit fra folk. Jeg ved godt, hvornår jeg spiller godt, og hvornår jeg spiller dårligt. Så jeg har slet ikke brug for den bekræftelse,« forklarede Braithwaite til B.T. tidligere på ugen.

»Generelt som menneske tror jeg, at det er noget, som leder til depression og lavt selvværd. Alle folk søger bekræftelse, og det handler om at føle, at man har nok i sig selv. Det føler jeg. Så det betyder også samtidig, at jeg ikke kan blive påvirket af, hvad omverdenen tænker om mig. Det føler jeg er meget sundt,« lød det videre.

Der var tydelig glæde blandt de danske spillere, da Braithwaite fik sit første EM-mål nogensinde. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Der var tydelig glæde blandt de danske spillere, da Braithwaite fik sit første EM-mål nogensinde. Foto: KOEN VAN WEEL

Men måske er billedet af Danmarks nummer ni begyndt at vende.

Under sommerens EM-slutrunde har Martin Braithwaite leveret stærke præstationer, og senest fik han i opgøret mod Wales også den forløsende scoring.

Kigger man på de rå tal, er der også grund til at være imponeret.

Den ihærdige danske offensivspiller er ved slutrunden eksempelvis kun overgået af Kylian Mbappé, når det gælder antallet af driblinger. Ifølge analysefirmaet Wyscout har den unge franske stjerne forsøgt at sætte sin direkte modstander 35 gange mod Braithwaites 33.

Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Foto: KOEN VAN WEEL

På listen over succesfulde driblinger indtager danskeren også en tredjeplads, og så er han den femtebedste spiller, når det kommer til antallet af indlæg.

Philip Michael glæder sig også over at se sin nevø levere på den store scene, men han er ikke det mindste overrasket.

Nu håber han bare, at det kan lukke munden på kritikerne.