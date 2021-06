Hvis du går og drømmer om at se de danske EM-drenge i aktion i Parken, men endnu ikke har fået kløerne i en billet, så er der håb endnu.

Fredag kunne B.T. således afsløre, at det nu er sikkert, at der vil blive frigivet 9.100 ekstra billetter til kampene mod Belgien og Rusland. Lige nu forhandles der om, hvordan de billetter skal fordeles.

En forhandling, der foregår mellem Dansk Boldspil-Union og det europæiske fodboldforbund, UEFA.

Her arbejder DBU først og fremmest på, at de ekstra billetter i første omgang vil blive tilbudt til dem, der har fået deres billetter annulleret. Men, men, men …

Når den del er overstået, vil der fortsat være et væsentligt antal af billetter tilbage, og hvordan de skal udbydes, forhandles der lige nu om.

»Vi arbejder først og fremmest for, at dem, der har fået annulleret deres billetter, får mulighed for at købe igen. Derefter er det så vores klare håb, at de resterende billetter bliver fordelt blandt vores fanklubmedlemmer via vores normale procedure,« fortæller DBUs kommercielle direktør, Ronnie Hansen, til B.T.

Og det her, det bliver interessant, hvis du er på udkig efter de eftertragtede billetter.

Får DBU sit ønske opfyldt, hvilket meget tyder på, bliver halvdelen af billetterne givet til de fanklubmedlemmer med flest loyalitetspoint, mens den anden halvdel skal fordeles gennem en lodtrækning blandt alle medlemmer i fanklubben.

Med andre ord: Hvis du melder dig ind i DBUs fanklub nu, er der chancer for at få fat i en EM-billet. Gør du ikke, kan du med stor sandsynlighed ende med at få en lang næse.

Ronnie Hansen understreger dog, at det endnu ikke er helt sikkert, at det er den model, det ender med.

»Det er vores klare håb, at det bliver den løsning, men det er lige nu en forhandling, vi har med UEFA. Alternativt kan det ende med at blive et fuldstændig åbent salg, men det vil vi helst undgå.«

25.000 tilskuere får plads i Parken mod Belgien og Rusland, men til lørdagens premierekamp mod Finland lukkes kun 15.900 fans ind gennem sluserne på Øster Alle.