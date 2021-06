Danmark kan mandag stå i en helt bizar situation.

En situation, hvor alt står så lige i kampen om andenpladsen i gruppe B, at det kan komme helt ned på antallet af gule kort i afgørelsen om, hvem der skal gå videre fra gruppen med Belgien.

Finland slog Danmark 1-0, men tabte med de samme cifre til Rusland, og hvis danskerne slår russerne med selvsamme resultat, og det ellers forløber sig således, at der er pointlighed mellem de tre nationer, kan det komme helt ned til at skulle afgøres ved antallet af advarsler, der er blevet givet i gruppekampene. Læs mere om scenarierne her.

Kasper Hjulmand er bekendt med, at det kan ende i så vanvittig en afslutning på gruppespillet, men håber naturligvis, at Danmark selv klarer skærene på målscoren. Samtidig skal Belgien selvfølgelig også slå Finland og helst med mere end et mål til forskel.

Simon Kjær og landsholdet får brug for en forbindelse til Belgiens kamp mod Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Kjær og landsholdet får brug for en forbindelse til Belgiens kamp mod Finland. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har tænkt det hele igennem, men det drejer sig om at vinde kampen, og det er det, der kommer først. Jeg fik i hvert fald en hel del belgiske spillere og trænere hen til mig i går, og de sagde, at de i hvert fald nok skulle gøre deres del, så vi satser på med vores mindset, at vi skal ud og vinde kampen med det, der nu ligger i det,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Det er ikke sådan, at vi skal spare os i en tackling, fordi man er bange for at få et gult kort. Vi skal igen have gaspedalen i bund og sørge for, at de kommer under pres,« siger han om kampen mod Rusland mandag i Parken.

Netop hjemmebanen er landstræneren i særdeleshed glad for at have fået i denne kamp, for det kunne have været modsat, da Rusland er blandt værtsnationerne ved dette EM.

»Hvor er jeg dog taknemmelig for, at der på lodtrækningen ikke stod Skt. Petersborg, men København, da sedlen blev trukket op om, hvor kampen skulle spilles,« lyder det fra landstræneren, der fortsætter:

»Det gode ved det her er, at vi med en sejr er med. Vi er ikke afhængige af noget som helst andet end os selv. Det er fantastisk. Jeg ser det som en god situation. Vi har været gode, men vi har også været heldige med det resultat, at Rusland-Finland (1-0, red.) flaskede sig. Det betyder, at vi har det i vores hænder. Nu skal vi have det omsat til point, så vi kan gå videre,« siger han med overbevisning om, at Belgien rydder bordet og også slår Finland.

Hjulmand har tænkt sig at få informationer løbende om det opgør, mens hans eget hold er i kamp mod Rusland.

»Vi må fokusere på kampen og selvfølgelig få informationer fra den anden kamp, men med den kvalitet, Belgien har, og det, de siger, der håber jeg meget, at de gør jobbet færdigt mod Finland, det er klart.«

»Men vi skal fokusere på at vinde vores kamp, det er klart. Vi tager en halvleg til at starte med og prøver at trykke til, og så må vi se, hvordan kampen er dér. Og så må vi manøvrere de sidste 15-20 minutter, alt efter hvordan det ser ud dér. Først og fremmest skal vi ud og vinde kampen,« slår landstræneren atter fast.