Når Danmark og Rusland mødes i Parken, står det til at blive uden russiske fans, og det bekymrer russerne.

EM 2021 i Danmark går i gang om lidt over en uge, og der er dømt fodboldfest i det danske land, men det bliver uden så mange udenlandske fans.

Danmark skal spille mod blandt andet Finland og Rusland, og finnerne regner med at sende 3.000 finner til Danmark, men russerne føler sig overset, da rejseregler forhindrer 2.500 russiske fodboldfans at komme og se deres landshold på stadion.

Blandt andet det russiske medie Sovsport kalder det en decideret skandale, og Ruslands fodboldforbunds generalsekretær har af samme årsag kontaktet UEFA omgående angående situationen.

Rusland hører i øjeblikket under kategorien 'orange lande' på en liste lavet af den danske regering. EM og fodbold hører ifølge restriktionerne inde under tourisme, og tourisme anses ikke i øjeblikket som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark, hvis man kommer fra et 'orange land'. Derfor er den russiske ambassade i øjeblikket nødt til at afvise samtlige visa-ansøgninger fra forventningsfulde fodboldfans.

Derudover begrunder de opfordringen med, at EM er en neutral turnering, og hvis det kun er danske fans som bliver lukket ind, vil det betyde en klar vægtning i fans.

Derfor appellerer det russiske fodboldforbund nu til UEFA i et åbent brev.

»Vi er ekstremt bekymrede over situationen omkring den nægtede adgang af russiske fans til kampen i gruppespillet i den sidste del af EM i Danmark, da, mange har købt billet til kampen,« skriver generalsekretæren Alexander Alayev ifølge det russiske nyhedsbureau TASS i brevet til UEFA.

»Baseret på ovenstående beder vi jer øjeblikkeligt undersøge muligheden for at give fansene adgang til kampen og foreslå en løsning på situationen.«

Derudover anbefaler Ministerrådet for Den Europæiske Union, at regeringerne i EM-landene tillader adgang til alle dem, der er vaccineret med EU-godkendte vacciner, til at rejse ind i EU.

Men de russiske vacciner Sputnik V, EpiVacCorona og KoviVak hører ikke til denne vaccineliste, hvilket betyder, at juridisk overtræder de danske myndigheder ingen henstillinger.

I Parken er der i øjeblikket 11.000 tilskuere tilladt.