Det var en rørstrømsk belgisk verdensstjerne i Romelu Lukaku, der kort efter slutfløjt gav interview til TV3.

Her satte han ord på både Christian Eriksen og kampen, som Belgien netop havde vundet 1-2.

»Den karakter, som de viste i dag, var fantastisk. Som de spillede, så fortjente de virkelig mere i dag,« sagde Lukaku, der til dagligt spiller sammen med Christian Eriksen i Inter.

Umiddelbart efter slutfløjt stod Lukaku og gav den danske landstræner Kasper Hjulmand et kram, inden de snakkede sammen i en længere periode.

»Jeg sagde til ham, at jeg virkelig respekterer dem som mænd. At de reddede min vens liv. Jeg er taknemmelig for dem for livet. Christian er en god ven.«

Lukaku kunne også fortælle, at han brugte lang tid af dagens kamp på at tænke på Christian Eriksen.

»Jeg tænkte meget på ham. I første halvleg måtte jeg lægge mine følelser bort, men det var svært at spille. I anden halvleg vågnede jeg op, og jeg synes, jeg gjorde en forskel,« uddybede verdensstjernen.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand og Romelu Lukaku efter kampen mellem Danmark og Belgien i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, torsdag den 17. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danmarks landstræner Kasper Hjulmand og Romelu Lukaku efter kampen mellem Danmark og Belgien i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, torsdag den 17. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Danmark indledte kampen ved at komme foran i det andet minut ved Yussuf Poulsen.

Siden udlignede Belgien ved Thorgan Hazard.

Det afgørende mål blev sat ind af den indskiftede verdensstjerne Kevin De Bruyne.

Danmark kan dog fortsat nå at gå videre ved EM.

