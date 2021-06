Der er ét navn, der fylder al fodboldsnakken verden over i disse dage.

Christian Eriksen.

For efter lørdagens kollaps i Parken i kampen mod Finland har danskerens indlæggelse på Rigshospitalet været det helt store samtaleemne.

Og netop den danske stjerne var da også centrum for hele fodboldverdenens bevågenhed torsdag aften, selvom han ikke var til stede i Parken i kampen mellem Danmark og Belgien.

Eriksen-tifoen inden kampen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Eriksen-tifoen inden kampen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her havde adskillige danske fans lavet en stor Eriksen-tifo i samarbejde med UEFA, som blev foldet ud kort inden kamp. Derudover sparkede Belgien ligeledes bolden ud efter godt ti minutter, hvorefter hele stadion rejste sig op og klappede af den indlagte dansker.

Netop derfor er det rørende øjeblik da også gået verden rundt hos store etablerede medier. B.T. har samlet et udpluk af de mange overskrifter herunder:

»Det var den dag, et land stimlede sammen i taknemmelighed over dets vigtigste sportsperson i 20 år,« skriver engelske The Guardian blandt andet og tilføjer:

»Kærligheden pulserede i Parken. Det har Eriksen fra sit hospitalsværelse i nærheden ikke været i tvivl om. Larmen fra de 25.000 tilskuere føltes som det dobbelte og opretholdt en svimlende larm lige fra det øjeblik, spillerne dukkede op.«

Tilskuerne med støtte til Christian Eriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tilskuerne med støtte til Christian Eriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Også sydpå i det italienske blev Serie A-danskeren fremhævet i den store sportsavis La Gazetta dello Sport:

»Hvilken kamp i København – i Eriksens navn.«

På den anden side af jordkloden har den vilde aften i Danmarks nationalarena da også fået spalteplads.

»Spillerne fra begge hold stoppede efter ti minutter, da de 25.000 fans sendte et tordnende bifald som en hyldest til Eriksen,« skriver det australske medie The Sydney Morning Herald.

Hele stadion – inklusive spillere – stoppe op efter 10 minutter og begyndte at klappe til ære for Christian Eriksen. Foto: Friedemann Vogel Vis mere Hele stadion – inklusive spillere – stoppe op efter 10 minutter og begyndte at klappe til ære for Christian Eriksen. Foto: Friedemann Vogel

Et kig over Atlanten viser ligeledes, at den danske midtbanespiller også er et stort emne i et land, hvor fodbold ellers ligger langt nede på prioritetslisten.

»Kampen blev stoppet som en hyldest til Christian Eriksen,« lyder det hos ESPN.

Vores norske naboer har ligeledes valgt at fokusere på hele Danmarks hyldest til den ramte dansker. Her har Aftenposten nemlig også berørt aftenen i Parken:

»Følelsesladet markering for Christian Eriksen: Kampen stoppet for at hylde ham.«

Danmark tabte torsdag aften til Belgien med 1-2 efter en fremragende dansk første halvleg. Efter pausen skruede belgierne dog op for tempoet og bankede to mål i kassen til slutresultatet.