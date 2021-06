100 procent ikke hjem til Brøndby nu – i udgangspunktet.

Sådan lyder det fra Frederik Rønnow, som selv efter tre kaotiske år i udlandet fortæller, at han ikke pønser på at skifte tilbage til Brøndby, hvor han vandt mange hjerter og fik sit helt store gennembrud fra 2015 til 2018.

»Det virker urealistisk. Det er ikke det, jeg stræber efter. Jeg er sindssygt glad for Brøndby, og jeg sad og jublede, da de blev mestre nu her, men jeg tænker ikke, det er aktuelt. Jeg tænkte, at jeg nok skulle få spørgsmålet, fordi sådan er I herhjemme. Det er fint nok,« siger landsholdsmålmandsreserven i landsholdslejren.

Han bekræfter, at han formentlig skal finde en ny klub denne sommer for at få noget stabilitet ind i sin klubkarriere, men det skal altså gerne være i udlandet fortsat – også selvom Brøndby ifølge B.T.s oplysninger er på målmandsjagt.

»Som udgangspunkt vil jeg blive i udlandet, men man ved jo aldrig. Jeg lukker ikke nogen døre. Men det er der, jeg står lige nu. Men jeg må også erkende, at det ikke er så nemt. Det har jeg set i de sidste par år. Der er så få pladser på målmandsposten, og der er rigtig mange, der vil have dem, så der er noget netværk, puslespil og timing, der skal gå op. Men udgangspunktet er 100 procent, at jeg bliver i udlandet.«

Frederik Rønnow er altså ikke afskrækket af, at han i den seneste sæson har været med til en gigantisk nedtur i Schalke 04, som rykkede ud af Bundesligaen efter en rædselssæson.

Her har den 28-årige dansker været udlejet til fra Eintracht Frankfurt, hvor han også har havde en svær tid efter sit skifte fra Brøndby til den tyske traditionsklub.

Skader og lange perioder på bænken har generelt martret hans nu tre år i det tyske. Blot 22 Bundesliga-kampe står Rønnow noteret for, men han holder fanen højt i EM-lejren.

»Selvfølgelig har det været hårdt. Primært da jeg ikke spillede. Men man lærer meget om sig selv, når man ikke spiller. Der har jeg måske lært lidt for meget om mig selv i de sidste to-tre år nede i Tyskland. Det har været lidt op ad bakke langt hen ad vejen. Men i sidste ende har jeg ikke haft svært ved at være motiveret, selvom det har været et skævt forløb,« siger Rønnow, som føler sig klar til sin rolle som reserve for Danmarks førstevalg i målet, Kasper Schmeichel.

»Jeg føler mig i super god form. Det har jeg vist, siden jeg mødte ind. Det har været en totalt kaotisk sæson for mig personligt. Men på trods af det synes jeg egentlig, at mit eget niveau har været opadgående. Det klinger måske hult, men der er så mange ting, der har spillet ind i de seneste otte-ti måneder,« siger Rønnow, som er noteret for otte landskampe, som alle er spillet, når Schmeichel har været skadet.

»Jeg kender min rolle, og møder ind og viser, at jeg er klar, og hvor jeg står. Jeg skal træne godt og arbejde hårdt. Det er ikke det, man allermest håber på, men det ville være naivt af mig at tro, at jeg skulle komme ind og spille en masse kampe. Jeg har været med på hele rejsen, og det er stort at få lov til at være med til en slutrunde på hjemmebane,« siger Frederik Rønnow.