Når Danmark og England senere tørner sammen i et semifinalebrag, følger restaurantejer Benny Larsen – og formentlig en del af hans gæster – muligvis lidt ekstra intenst med.

Han er nemlig helt sikker på, at de danske drenge sikrer sig en finaleplads – og når det sker, så giver han søndag gratis øl, smørrebrød og et glas vin til dem, der møder op på hans restaurant for at følge kampen om guldet.

Det fortæller han til B.T.

»Det kom bare flyvende ud af munden på mig i den store, dejlige rus, da vi havde slået Tjekkiet (i EM-kvartfinalen, red), at når vi når finalen, så giver jeg smørrebrød, øl og et glas vin til dem, der kommer,« forklarer han.

Benny Larsen foran sin restauarnt, Giraffen. Foto: Privatfoto

Benny Larsen ejer restauranten Giraffen, der ligger på Odense Banegård, og hvis Danmark slår England og sikrer sig finalepladsen, så kan alle møde op søndag og få del i hans fejring med gratis øl og mad.

I hvert fald så længe, der er plads.

Når Danmark har spillet under dette EM, er der mødt 30-40-50 personer op i restauranten, der serverer traditionel dansk mad, og heppet med. Nogle af dem var derfor også til stede, da Benny Larsen midt i jublen kom med tilbuddet:

»De (gæsterne, red.) synes, det er fantastisk, så de glæder sig allerede. Nogle af dem ville allerede dengang til at begynde at bestille bord, men der måtte jeg sige, at det først kan blive fra på torsdag. Alle kan bestille bord, men det bliver fra efter kampen,« forklarer restaurantejeren, der også har talt med Fyens Stiftstidende om det.

Selv er han ikke det mindste i tvivl om, at Mæhle, Damsgaard, Kjær og alle de andre landsholdsstjerner nok skal vinde over England.

»Jeg er overbevist om, at vi kommer i finalen. Det er jeg helt sikker på,« siger han.

Han svarer derfor også hurtigt på spørgsmålet om, hvad han tror, kampen ender med:

»2-0 til Danmark,« siger han.

»Jeg sagde også, at vi vandt 2-1 over Tjekket, så jeg har noget at have det i,« tilføjer han og griner.

»Bolden er rund, og jeg tror på, at vi kan slå dem. Det er nogle gode gutter, vi har, og de kæmper. Så det er jeg helt sikker på.«

Hvis han får ret i sin forudsigelse om en dansk sejr, så har han ikke skænket prisen for arrangementet så mange tanker. Det er heller ikke det, der er det vigtige, forklarer han:

»Det er for den gode stemning. Vi kan jo ikke have hverken 2.000 eller 3.000 mennesker heroppe, men vi har de der 40-50 mennesker hver gang, og vi kaster ikke med øl eller noget,« forklarer han med et smil.

»Det skal ikke gå op i penge det hele, selvom vi har været lukket i mange måneder (under coronakrisen, red.). Så er det lige så vigtigt, at vi giver noget den anden vej også. De (gæsterne, red.) har vist os en loyalitet ved at komme tilbage til os, efter vi åbnede. Så må vi også give lidt den anden vej.«

Fordi han er så sikker på, at Danmark vinder, ved han ikke, hvad der skal ske, hvis det skulle ende i et nederlag:

»Den tanke er jeg slet ikke nået til. For hvis man tænker positivt, så er det svært pludseligt at skulle hen og tænke på noget andet, så den tanke har jeg ikke tænkt,« siger han og tilføjer:

»Vi må se, hvad der sker – hvis det usandsynlige skulle ske.«

