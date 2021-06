For Rasmus Larsen fra Aalborg var der ekstra mange følelser på spil under lørdagens EM-ottendedelsfinale.

Han havde nemlig planlagt at fri til Louise Fnise, sin kæreste gennem ti år, ved at hænge et ti meter langt flag op på tilskuerpladserne under Danmarks kamp mod Wales.

Rasmus har ikke selv lyst til at at træde frem, men har givet sin kammerat Micky Malling, som han var på fodboldtur med, grønt lys til at dele den med B.T.

»Da vi checkede ind på hotellet i Amsterdam og gjorde os klar til at tage ud, hev han pludselig flaget op af kufferten og fortalte, at han ville fri til Louise,« fortæller Micky.

Faktisk kom det ikke som nogen overraskelse. Rasmus havde nemlig længe sagt, at han gerne ville fri til Louise, men at det ikke skulle være et almindeligt frieri.

»Men planen om at fri i Amsterdam havde han holdt hemmelig for alle,« fortæller Micky, der var helt klar på at hjælpe med opgaven.

Så snart Rasmus, Micky og deres andre venner kom ind på Johan Cruijff ArenA i Amsterdam, hænger de derfor et flag op med teksten:

Louise Fnise – vil du gifte dig med mig? Tak for, jeg måtte tage til Amsterdam & tak for vores junior.

Rasmus, Mickey og gruppen af venner i Amsterdam. Vis mere Rasmus, Mickey og gruppen af venner i Amsterdam.

Vennerne var dog ret nervøse for, om Louise overhovedet ville se flaget.

»Og om det ville komme på tv, og om folk ville forstå budskabet. Rasmus havde glædet sig meget,« husker Micky og fortsætter:

»Man kunne godt mærke på ham, at det ikke bare var en almindelig fodboldkamp. At der var mere på spil, og at det betød mere.«

Mads, en anden kammerat, gjorde dog en indsats for at få flaget filmet på dansk tv ved at tale med forskellige kamerafolk. Og det lykkedes.

Louise sender derfor en sms i pausen. Med teksten: »Det bliver et kæmpe ja!«

»Og så brød vi ud i jubel. Og det samme gjorde alle omkring os, da de fandt ud af det,« fortæller Micky.

Han husker, hvordan hårene rejste sig på armene, fordi det var så overvældende. Når det så er sagt, fastslår han, at det er godt, at sådan et frieri hører til sjældenhederne:

»Altså, det var jo lidt sørgeligt at se en mand græde i 45 minutter. Han stortudede. Der var simpelthen så store følelser,« siger Micky.

Rasmus Larsen. Foto: Privatfoto Vis mere Rasmus Larsen. Foto: Privatfoto

Så planen om, at Rasmus' frieri til Louise skulle skille sig ud, blev en succes.

»Han har også sagt, at det skulle være på hans måde. Og jeg tror, han følte, at det var det rette tidspunkt i lørdags, fordi han er taknemmelig for friheden i forhold til at rejse til Amsterdam og se fodbold,« siger Micky.

Gutterne har desuden joket med, at Rasmus' polterabend skal holdes i Baku i forbindelse med Danmarks kamp mod Tjekkiet på lørdag.

»Men det får vi nok ikke lov til,« griner Micky.