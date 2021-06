Onsdag aften protesterede det norske landshold igen mod forholdene for immigrantarbejderne i Qatar,

Men protesterne var fraværende, da det danske landshold stillede op til testkamp mod Tyskland senere onsdag. De omdiskuterede testtrøjer fra VM-kvalifikationskampene tidligere på året var smidt ned i bunden af sportstasken.

Men hvorfor? Hvorfor var kampagnen for bedre forhold for de mange tusinde migrantarbejdere i den kommende VM-nation pludselig glemt på bare et par måneder - og fra den ene landsholdssamling til den anden?

B.T. ville gerne have spurgt spillerne, der ifølge DBU stod bag kampagnen. Men DBU ville onsdag ikke videregive spørgsmålet til spillerne under et digitalt pressemøde. I stedet svarede kommunikationschef Jakob Høyer senere - via SMS.

»Vi kører kampagnen med ‘Football supports change’ med kritik af menneskerettighedssituationen i Qatar op til VM næste år. Kampagnen blev lanceret til VM-kval-kampene i marts og fortsætter til efteråret. I DBU har vi rejst kritikken overfor FIFA – i breve, på et særligt møde om Qatar og til FIFA-kongressen i forrige uge. Vi fortsætter dette arbejde til efteråret og helt frem til VM og har overvejelser om andre tiltag, der kan øge presset for forandringer i Qatar,« skrev Jakob Høyer i SMSen til B.T.

Men hvorfor ikke gøre det nu? Hvad er grunden til, at man ikke fortsætter kampagnen nu og først fortsætter til efteråret?

»Nu er al fokus på EM og en historisk fodboldfest i Danmark. Protester mod menneskerettigheder i Qatar er relateret til VM og VM-kvalifikationen,« fortsætter Jakob Høyer.

Trøjerne med teksten 'Football supports change' blev i den grad diskuteret og kritiseret i forbindelse med den seneste landsholdssamling i marts måned. Budskabet var for vattet, lød kritikken.

Trøjerne, som spillerne bar, blev senere bortauktioneret og sat til salg med det formål at støtte migrantarbejdernes forhold i Qatar, hvor over 6.500 af dem har mistet livet i forbindelse med landets forberedelser til VM næste år.

Auktionen indbragte 28.189 kroner fra helt almindelige danskere. Dét beløb blev fordoblet af BAT-kartellet (Bygge- Anlægs- og Trækartellet, red.), og pengene doneres til et migrantarbejdercenter i Qatar, som organisationen BWI står bag.

DBU-direktør Jakob Jensen har tidligere udtalt, at det var spillerne selv, som tog beslutningen om markeringen.

»Det er spillernes egen beslutning, og det er vi rigtig glade og stolte over i DBU. At vi har spillere, der tør tage stilling til fordel for menneskerettigheder og godt vil vise det,« lød det dengang fra direktøren.

Men selv om det var spillernes egen idé med markeringen, har spillerne ikke selv smidt penge i kampagnekassen.

Da det ikke var muligt at spørge spillerne selv, har B.T. spurgt Jakob Høyer, hvorfor de danske landsholdsspillere ikke har doneret penge til kampagnen. Men det ønsker kommunikationschefen ikke at kommentere.

Arkivfoto: I forbindelse med den seneste landskamp bar landsholdsspillerne en t-shirt med skriften football supports change. (Arkivfoto) Kim Price/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto: I forbindelse med den seneste landskamp bar landsholdsspillerne en t-shirt med skriften football supports change. (Arkivfoto) Kim Price/Ritzau Scanpix

Udover de bortauktioneret trøjer, lancerede DBU i foråret også en 'statement Jersey', som kan købes online på den officielle landsholdshop. Pengene fra dét salg går også til migrantarbejderne i Qatar.

B.T. har i over en måned forsøgt at få oplyst salgstallene på den omdiskuterede støttetrøje, men DBU har ikke ønsket at videregive tallene.

De refererer i stedet til de bortauktionerede trøjer, som landsholdet havde på inden VM-kvalifikationskampen mod Moldova.

»Vi er glade for at salg af de særlige trøjer med 'Football Supports Change' og autografer fra landsholdsspillere har givet penge til migrantarbejdere i Qatar. Salget af trøjer uden autografer vil fortsætte hele vejen til VM i Qatar,« lyder det fra Jakob Høyer.

Han oplyser slutteligt, at det kan være, der kommer flere tiltag som optakt til VM.