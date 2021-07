Storbritanniens tronfølger, syvårige prins George, tog en stor del af rampelyset, da England chokstartede EM-finalen i London.

Omgivet af sine forældre, prins William og hertuginde Kate, samt premierminister Boris Johnson, var det den unge prins, der stjal showet i forbindelse med Englands 1-0-scoring.

Helt efter bogen fik tv-seere jubelbilleder af de inviterede VIP-gæster, og det er her, prins Georges reaktion er gået rent ind hos seerne, der har været hurtige ved tasterne,

Se bare et udpluk af reaktionerne her:

Give Prince George the crown! Now!!!!! #Euro2020Final #ENG pic.twitter.com/LyNPffqVuE — Kabz (@lord_kabz) July 11, 2021

Prins George har en rigs mands grin. Jeg kan ikke forklare det

Prøv at se på hans glæde!

Giv prins George kronen! NU!

Hele landet reagerede som prins George, da England scorede

Hvordan kan prins George være 7 og 65 på samme tid?

Prins George! Elsker det

Tv-billeder viser en jublende prins, der skråler begejstringen ud med et ordentligt brøl – som om englænderne allerede havde vundet EM.

Mere rolig var William og Kate, der kvitterede med brede smil og klapsalver, da Luke Shaw fik Wembley til at gå amok med sit finalemål.

Prins George er ældste barn af hertugparret – og dermed nummer tre til den britiske trone efter sin farfar, prins Charles og far, prins William.

Du kan se Englands føringsmål øverst på siden.