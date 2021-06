»Jeg har da hørt nogen vurdere, at Danmark i 2020 kan have et landshold, som kan blive et af de bedste, vi har haft nogensinde.«

EM har været en vild tur for det danske landshold, og det var måske noget Pierre-Emile Højbjerg havde set komme.

For i et seks år gammelt interview med Politiken forklarer Højbjerg, at landsholdet har meget godt i vente og ville komme til at toppe som landshold i 2020, efter Morten Olsen havde indført en rød tråd i DBU.

»Morten (Olsen, red.) kunne i et par år mere få mulighed for at nyde frugten af, hvad han har været med til at plante. Jeg tænker på alle de spillere, der gør det så godt på udenlandske klubhold og på U21-landsholdet og snart kan blive noget på A-landsholdet, og som meget sandsynligt topper sammen om fem-seks år,« fortæller Højbjerg og fortsætter:

Pierre-Emile Højbjerg, der dengang spillede for Bayern München, fortæller yderligere, at det er fordi, at mange af de spillere de spiller, træner og bliver presset på højeste niveau hver evig eneste dag. Og derfor var han dengang optimistisk for fremtiden.

I artiklen bliver flere af de nuværende landsholdsstjerner nævnt, som nogle af de unge spillere i deres daværende klubber, som så ud til at blive en stor del af landsholdet.

Heriblandt er det Christian Eriksen, Nicolai Boilesen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Yussuf Poulsen, som bliver fremhævet.

Det danske landshold nåede lørdag til kvartfinalen ved EM, da de storsejrede over Wales med 4-0, hvor Kasper Dolberg scorede to mål.

Dermed var det anden kamp i træk, at danskerne scorede 4+ mål og det er de det første hold til at gøre ved en EM-slutrunde nogensinde.

Derudover var det første gang siden EM-finalen i 92', at Danmark har vundet en EM-knockoutkamp – og så endda på 29-årsdagen for den danske EM-triumf.