En tydeligt bevæget Pierre-Emile Højbjerg satte mandag ord på situationen omkring Christian Eriksen, der lørdag aften kollapsede og modtog førstehjælp på banen i EM-opgøret mod Finland i Parken.

»For mig er det vigtigtste, at Christian har det godt. At Christians familie er med ham, og at de har det godt. Og så finder jeg selvfølgelig min måde at komme videre på,« siger Pierre-Emile Højbjerg til TV 2.

Den danske midtbanespiller fortæller, at Christian Eriksen, der fortsat er i stabil tilstand, blev smidt op på Facetime foran holdet søndag.

»Vi sad alle sammen foran ham. Det var fantas... Jeg har ikke ord for det. Det var fantastisk,« siger han.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Pierre-Emile Højbjerg forsøgte også at sætte ord på øjeblikket, hvor Christian Eriksen i slutningen af første halvleg falder til jorden og efterfølgende får hjertemassage.

»Så ser jeg Christian ligge der.. Øjnene står i hvidt, tror jeg, man siger. Det synes jeg ser meget besynderligt ud. Og så ser jeg Simon (Kjær, red.) styrte afsted. Og så begynder man at tænke: 'Hvad er nu det?'. Og så går jeg over mod bænken. Vi står længe, og vi står og snakker...«

»Det var uhyggeligt og forfærdeligt. Men det, der overskygger det hele, er, at Christian har det godt.«

DBU oplyser mandag, at de er i kontakt Christian Eriksen, og at hans tilstand er stabil, og at han har det godt.

Den danske landsholdsstjerne er fortsat indlagt på Rigshospitalet, hvor der vil blive foretaget yderligere undersøgelser.

Opdateres...