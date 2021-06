Landsholdsspilleren Pierre-Emile Højbjerg mistede sin far i en alder af bare 18 år. En far, som har haft stor betydning for fodboldspillerens liv.

Tottenham-profilen har tidligere fortalt om de store følelser, der var i forbindelse med farens kræftforløb, men han har ikke lyst til at tale om det her under EM, hvor han ligesom alle andre danske landsholdsspillere oplevede sin holdkammerat Christian Eriksen få hjertestop under kampen mod Finland.

Det kom meget tydeligt til udtryk på fredagens pressemøde før ottendedelsfinalekampen mod Wales, da en norsk journalist ville spørge ind til, hvordan han har kunnet bruge den oplevelse nu, men nordmanden blev af Højbjerg afbrudt undervejs i spørgsmålet.

Det lød sådan her:

»Du har tydeligvis oplevet svære øjeblikke i dit liv uden for fodbold tidligere i din karriere, hvordan har det hjulpet dig...«

Længere nåede journalisten ikke, før Pierre-Emile Højbjerg med bestemt tone svarede:

»Ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar,« sagde Pierre-Emile Højbjerg, hvorefter DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, prøvede at sætte tonen for spørgsmålene.

»Skal vi ikke lige tage... vi spiller en kamp i morgen, har du nogen spørgsmål til den?,« lød det med en hjælpende hånd fra Jakob Høyer, hvorefter spørgsmålene igen drejede sig over på Wales-opgøret lørdag aften i Amsterdam.

Du kan her læse, hvordan Pierre-Emile Højbjerg med egne ord oplevede sin fars sygdom. Faren døde i 2014.