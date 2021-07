Romelu Lukaku og nu Harry Kane.

De danske landsholdsspillere får ved dette EM lov at møde et par af de allerbedste angribere på kloden, og mens det lykkedes at holde Lukaku fra fadet i Parken, er turen onsdag kommet til Kane, når England byder velkommen på Wembley.

Især Pierre-Emile Højbjerg, der til daglig er holdkammerat med Kane i Tottenham, har et indgående kendskab til englænderen, som aftvinger dyb respekt i den danske lejr.

»Jeg behøver ikke introducere ham for nogen som helst i denne verden. Først og fremmest er han bag lukkede døre meget professionel og vedvarende i det, han gør, og det, han foretager sig. Og så er han super dedikeret, og når det kommer ned til det helt basale, er han en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller,« siger Pierre-Emile Højbjerg og tilføjer:

»Harry er for mig det ypperste på sin position i denne verden. Det er selvfølgelig en fornøjelse at spille med ham til hverdag, men jeg er også sikker på, at med de forsvarsspillere, vi har, skal han nok få kamp til stregen,« lyder det fra Højbjerg.

Målmand Kasper Schmeichel fremhæver Harry Kanes afslutningsevner.

»Han er en verdensklasseangriber. En, som altid garanterer dig mål i løbet af en sæson. En meget dedikeret og professionel spiller, som ved, hvor han skal stå. Han er meget instinktiv i sine afslutninger, jeg vil nok sige, at han er i top-fem i verden af de bedste afsluttere,« siger den danske landsholdsmålmand.

Harry Kane har ved dette EM scoret tre gange.