Pierre-Emile Højbjerg spillede mod Belgien med følelserne uden på tøjet, og han var undervejs ude ved fansene og opfordre til endnu mere larm, end der allerede var fra de elektriske tribuner.

Oplevelsen var så vild, at det var det, han først kommunikerede ud til sin kone efter kampen.

»Det kulminerer lidt, og man er lidt i nogle situationer, hvor man lader sig rive lidt med. Der er en start- og stopknap, hvor man hele tiden må balancere, om man skal lade sig rive med. Det var vigtigt at have fokus på fodbolden, men samtidig tage energien fra stadion med. Det første, jeg skrev til min kone efter, var, at Parken giver vinger, og det gjorde det også i går,« siger han og sætter flere ord på indtrykkene fra stadion.

»Jeg kan ikke lige finde begrebet, men oplevelsen i går var måske den mest voldsomme på den positive måde. Det er helt sikkert. Det er noget, jeg aldrig nogensinde har oplevet følelsesmæssigt. Det må jeg bare sige.«

Højbjerg var imponeret af fansene i Parken mod Belgien. Foto: HANNAH MCKAY

Siden Christian Eriksen lørdag faldt om med et hjertestop mod Finland, har landsholdet mærket en større og større støtte fra både ind- og udland, og det har printet sig fast hos Pierre-Emile Højbjerg.

»Det startede allerede timer og dage tilbage. Der har været forholdsvis åben dialog. Vi har været ærlige og åbne med hinanden, der har ikke været nogen, der har følt sig alene. Vi har følt og mærket opbakning fra alle sammen. Der har været forståelse fra alle, selv fra jer. Det har bare været helt i orden, og der må man nogle gange bare føle sig taknemmelig,« forklarer midtbanespilleren og fortsætter:

»Det gjorde jeg i går. Over at jeg fik lov at stå der og sige tak tilbage. Kronprinsen kom også for et dage siden, og det er svært at putte begreber på.«

På pressemødet dagen efter kampen fik Højbjerg også talt om de ting, der foregik inde på banen i 1-2-nederlaget til Belgien, og han fremhævede, at Yussuf Poulsen efter Tottenham-spillerens mening burde være fast nier på landsholdet.

»Jeg burde måske ikke sige det, men jeg har altid syntes, at Yussuf er vores nummer ni på landsholdet. Også i de næste mange år, fordi jeg synes, at han er den profil, der giver noget tilbage til sit hold. Han har karisma, og han kommer igen og igen og igen. Sådan en spiller vil du rigtig gerne have foran dig, og så laver han også mål, det så vi igen i går,« lyder det fra Pierre-Emile Højbjerg.