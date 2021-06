Den danske landsholdsspiller Philip Billing trækker nu i land efter et opsigtsvækkende interview.

I sidste uge fortalte den 24-årige Bournemouth-stjerne ellers til B.T., at han efter at være blevet vraget til EM-truppen i stedet overvejede at skifte landshold og fremover stille op for Nigeria.

Men nu skriver han så på sin Instagram-profil, at han fortryder sine udtalelser til B.T.

'Kære alle. I dagene efter udtagelsen af EM-truppen, som jeg desværre ikke var en del af, lavede jeg et uheldigt interview. Følelserne sad uden på tøjet, og jeg kom til at udtrykke min skuffelse på den forkerte måde,' skriver han i opslaget og fortsætter:

Philip Billing overvejer at skifte til Nigerias A-landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Philip Billing overvejer at skifte til Nigerias A-landshold. Foto: Liselotte Sabroe

'Jeg synes, at jeg har spillet en god sæson, og at jeg havde gjort mig fortjent til at være en del af truppen, men jeg respekterer, at det er landstræneren, der sætter holdet, og at andre spillere end mig har haft et succesfuldt år.'

I interviewet med B.T. forklarede den vragede landsholdsspiller ligeledes, at han både var frustreret og skuffet over den manglende EM-udtagelse. Noget, der havde fået ham til at genoverveje sin landsholdskarriere.

»Min far er fra Nigeria, så jeg har da tænkt over det, og jeg ved, at Nigeria meget gerne vil have mig. Jeg har snakket med træneren flere gange, så det er da noget, jeg har tænkt mere over, efter jeg ikke er blevet udtaget til EM,« sagde han og tilføjede:

»Der er også snart et VM, som jeg bliver nødt til at tænke på. Jeg er snart 25 år, og jeg har kun spillet én landskamp. Jeg har også noget, jeg gerne vil opnå i min karriere.«

Derudover forklarede Philip Billing, at han flere gange havde rystet på hovedet ad Dansk Boldspil Unions (DBU) beslutninger i løbet af sin tid på landsholdet.

»Jeg har ingenting at sætte på Hjulmand. Han gav mig min debut på landsholdet, men der er mange andre ting, hvor jeg har grinet. Jeg tror dog ikke, beslutningen kun er op til ham. Jeg tror, det er længere oppe i hierarkiet, man skal kigge på, hvad der foregår,« afslutter han.

Efterfølgende forklarede landstræner Kasper Hjulmand, at han i flere dage ikke havde kunnet få fat på den skuffede dansker. Tirsdag var det så endelig lykkedes de to parter at få talt tingene igennem.

Hjulmand ønskede dog ikke at løfte sløret for, hvad der var blevet sagt i samtalen.

»Ja, jeg har talt med Philip, og jeg tror, vi holder det mellem os,« sagde han tirsdag.

Philip Billing skriver afslutningsvis i sit opslag, at hans største ønske er at spille for Danmark og især at spille en slutrunde for Danmark – i netop Danmark.

Ifølge Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) kan en spiller, der ikke har spillet mere end tre landskampe for et land, inden spilleren er fyldt 21 år, skifte tilhørsforhold til et andet land, hvor personen er spilleberettiget.

Der skal dog være gået minimum tre år, siden spilleren sidst repræsenterede et landshold i en kamp af betydning. Philip Billings eneste landskamp er dog venskabskampen mod Færøerne, som blev spillet i oktober sidste år, og som dermed ikke er en kamp af betydning.

FIFA tillader dog kun spillere ét landsholdsskifte, så man kan ikke skifte tilbage.