Fortællingen har indtil videre været, at de danske landsholdsspillere fik to muligheder for at spille videre efter Christian Eriksens kollaps i EM-debuten mod Finland. Men det viser sig angiveligt ikke at være sandt.

For ifølge Peter Schmeichel fik danskerne en tredje mulighed af det europæiske fodboldforbund, UEFA – at tabe 0-3, hvis de ikke gik på banen samme aften eller var klar til at spille dagen efter klokken 12.

Det fortæller den danske målmandslegende på morgenshowet 'Good Morning Britain'.

»Jeg har set citater fra UEFA, hvor de siger, at de fulgte spillernes råd, og at de insisterede på at spille. Det er ikke sandheden. De blev givet tre muligheder. At spille videre. At komme ind søndag klokken 12 og spille de sidste 50 minutter. Den tredje mulighed var at trække sig fra kampen og tabe 0-3.«

»I kan selv regne det ud. Var det spillernes eget ønske at spille? Havde de et valg? Nej, det havde de ikke.«

DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, understregede ellers på et pressemøde søndag, at spillerne ikke blev presset af UEFA til at spille kampen mod Finland.

Samtidig har både landstræner Kasper Hjulmand og flere spillere fortalt, at det europæiske fodboldforbund gav Danmark muligheden for at spille kampen færdig på aftenen eller dagen efter klokken 12.

I den forbindelse har den danske landstræner indrømmet, at han fortryder, at de gik tilbage på banen og færdiggjorde opgøret mod Finland.

»Jeg synes ærlig talt ikke, vi skulle have været på banen igen.«

Mandag kritiserede den nuværende danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel også det valg, som han og resten af de danske stjerner stod over for i omklædningsrummet, kort tid efter deres holdkammerat havde fået hjertestop midt på banen og efterfølgende blev genoplivet.

»Vi blev stillet i en position, som jeg personligt ikke føler, vi skulle være stillet i. Vi havde to valgmuligheder. Det krævede nok, at der var nogen højere oppe end os, som sagde, at det ikke var tiden til at træffe en beslutning, og måske skulle man vente til i morgen med at træffe en beslutning,« sagde Schmeichel blandt andet.

B.T. forsøger ovenpå Peter Schmeichels udtalelse at få en kommentar fra DBU.