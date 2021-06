»Jeg var nærmest forelsket. Han var så sej og ligeglad. Jeg tror også, jeg identificerede mig lidt med ham. Den lidt dovne type, der ventede på det rette øjeblik.«

Sådan mindes tv-vært Peter Ingemann sit store ungdomsidol, som han i den nærmeste fremtid nu for første gang får muligheden for at møde.

»Nu må vi se, om han gider,« lyder det fra Peter Ingemann med et grin.

EM i fodbold står for døren.

Peter Ingemann vil ikke kalde sig selv for den store fodboldconnaisseur, men landsholdet har han altid haft et godt øje til, og derfor er han naturligvis klar til at bakke op.

Her fortæller han, hvordan en tur til Bornholm i 1986 indledte et forhold til et særligt landsholdsikon, som han altså til efteråret har chancen for at komme helt tæt på.

»Vi var på lejrskole på Bornholm. Jeg var cirka 13 år, og vi skulle se Danmark spille mod Uruguay,« husker Peter Ingemann tilbage.

Det legendariske 80'er-landshold havde for første gang kvalificeret sig til VM i fodbold, der i 1986 blev spillet i Mexico.

Danmark skulle i den anden gruppekamp møde de forsvarende Copa America-mestre, og her sad Peter Ingemann og resten af hans klasse klar til at følge med på tv fra solskinsøen.

»Vi sad i et fællesrum med vores lærer og lejrskolens bornholmske forstanderinde, der ville have fuldstændig tavshed. Danmark vandt jo 6-1, og hver gang de scorede, og vi jublede løs, fik jeg et gok i nødden af den stramtandede forstanderinde,« fortæller Peter Ingemann.

»Det lod vi os ikke slå ud af, og Danmark scorede jo så mange gange, at hun til sidst gav op,«

Og her var det, at Peter Ingemann nærmest blev forelsket i Danmarks store angrebsstjerne Preben Elkjær, som både leverede på og uden for banen.

»Han var så dejlig upoleret. Han var en gavtyv, der røg smøger og sikkert også drak en masse øl,« beskriver Peter Ingemann sin fodboldhelt.

VM i 1986 endte som bekendt med et katastrofalt 1-5-nederlag til Spanien i ottendedelsfinalen – en kamp, som Peter Ingemann aldrig så, da den blev spillet om natten dansk tid, og han var gået i seng.

»Jeg var taget på ferie til Mallorca med min far, søster og farmor. Danskerne var jo helt oppe at køre før kampen, men da jeg stod op næste morgen, lignede de et begravelsesoptog, mens de spanske tjenere gik rundt og nynnede muntert,« fortæller Peter Ingemann.

Peter Ingemann, der bor i Silkeborg, blev for nylig udnævnt som ambassadør for Silkeborg IF, og det er her, at han ser sit snit til at møde Preben Elkjær, når den nye sæson går i gang efter sommerferien.

»Han var jo på et tidspunkt træner i Silkeborg, så da jeg blev ambassadør, kunne jeg til min glæde se, at det er han også. Så nu håber jeg at møde ham på stadion. Så vil ringen ligesom være sluttet,« griner Peter Ingemann, der som nævnt indledningsvis ikke gør sig de store forhåbninger.

»Det skal lige siges, at sidste gang jeg var på Silkeborg Stadion, var da vi blev mestre i 1994, men det skal jeg nok få rettet op på nu,« lover Peter Ingemann, der i første omgang ser frem til at følge landsholdet under sommerens EM-slutrunde.

