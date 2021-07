En person, der var til stede ved Tivolis storskærmsarrangement lørdag, er blevet testet positiv for den smitsomme deltavariant.

Det oplyser pressechef i Tivoli Torben Plank til B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi har haft en gæst i Sektion 1 i forbindelse med Danmarks kamp mod Tjekkiet, der er testet positiv med deltavarianten,« siger han og tilføjer:

»Nu gør vi alt det, der er foreskrevet, og følger de anbefalinger, vi har fået.«

Det formodes, at op mod 1.000 personer befandt sig i den omtalte Sektion 1, og de skulle ifølge Torben Plank have modtaget en sms, hvori de bliver opfordret til at lade sig teste.

»Vi er selvfølgelig i kontakt med de relevante myndigheder, og vi har et tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig vil jeg rose Smitteopsporingen, som hurtigt har kontaktet os, så vi kan reagere prompte.«

Torben Plank understreger samtidig, at man skal vise gyldigt coronapas for at komme ind i Tivoli.

I alt 2.000 personer var i Tivoli under kampen lørdag, hvor man kunne se Danmark besejre Tjekkiet i kvartfinalen.