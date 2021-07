»Vi havde aftalt, at hvis de vandt, kørte vi til Rådhuspladsen.«

Dagens #flagfordanmark-vinder er indehaver af en helt særlig bil, der nok kan gøre mange danske landsholdsfans misundelige.

Pernille Træde og hendes familie er nemlig indehavere af et gammelt 'folkevognsrugbrød' i original rød lak, og den flotte bil pyntet med danske flag bliver flittigt brugt under EM-slutrunden.

Senest er familien Træde kørt ind på Rådhuspladsen i København efter Danmarks sejr over Tjekkiet i kvartfinalen for at tage del i den vilde EM-fest. Og den flotte folkevogn tiltrækker i den grad opmærksomhed.

»Vi så kampen derhjemme med hjemmelavede burgere og snacks. Vi havde aftalt, at hvis de (Danmark, red.) vandt, kørte vi til Rådhuspladsen, for at Hugo på 11 og Matilde på 13 kunne opleve den vilde stemning,« fortæller Pernille Træde.

Og heldigvis blev det til en dansk sejr, så familien tog turen ind til Rådhuspladsen.

»Rådhuspladsen var vild. Folk hoppede ind i bussen, og alle festede. Der blev vinket og sunget, når vi spillede diverse fodboldsange på Soundboksen,« lyder det fra Pernille Træde.

