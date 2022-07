Lyt til artiklen

FC København og FC Midtjylland er førende i dansk fodbold på herresiden.

Men når det kommer til kvindefodbolden, så er de ingen steder at se. Og det vil Danmarks ubestridt største kvindelige fodboldstjerne, Pernille Harder, have lavet om på.

Efter lørdagens EM-exit i London, hvor Danmark har krydset klinger med store kvindefodboldnationer som Tyskland og Spanien, var Chelsea-profilen meget klar i mælet omkring behovet for udvikling af dansk kvindefodbold.

»Spiller for spiller er vi stadig langt fra Tyskland og Spanien eksempelvis. De allerbedste hold har spillere i topklubber i Europa, og der er vi langtfra. Men som hold har vi fundet en måde, hvor vi kan spille mod de allerbedste nationer.«

Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Foto: DYLAN MARTINEZ

»Men jeg synes da som forbund, at vi skal have som ambition på den lange bane, at vi skal op på et endnu højere niveau. Vi skal op i top ti i verden i mine øjne – og der skal man hele tiden kigge indad som spiller, træner og forbund, for at vi kan blive endnu bedre,« siger hun og peger på, hvad der skal forbedres:

»Vi skal have en bedre liga i Danmark. Det kan ikke passe, at man først kommer til udlandet og virkelig bliver testet af, når man er færdig med gymnasiet og er 18-19 år.«

»Kan vi få en god liga, som de nationer, vi møder her, så kan man blive matchet bedre som ung, komme op i tempo og udvikle sig virkelig meget. Det er virkelig vigtigt, at vi får en dansk liga på rigtig højt niveau.«

Lars Søndergaard (dansk kvindelandstræner, red.) har været ude efter FC København for ikke at have et kvindehold. Er du enig i det?

»Jeg synes da både, at FC København og FC Midtjylland skal have et kvindehold, og jeg håber også, at det kommer til at ske. Det er jo en investering, og det kan godt være, at de ikke får så meget tilbage i de første år, men investerer man, så tror jeg helt ærligt godt, at man kan få hold, der kommer i Champions League-gruppespil.«

»Se bare på HB Køge, og vi ved, at UEFA øger præmiepuljerne for at komme i gruppespillet hvert år, så hvis man investerer nu, kan man hurtigt få et hold, der klarer sig rigtig, rigtig godt.«

Du er selv fra Ikast. Skal du have fat i Claus Steinlein omkring et hold i FCM?

»Jeg har sagt det til ham før. Han siger, at det kommer,« siger hun med et stort smil og tilføjer om en eventuel retur til Danmark og dansk fodbold senere i karrieren:

»Hvis der kommer en god liga, så kan det sagtens være. Om det bliver FCM eller FCK må vi se, hvem der først kommer i gang,« smiler Chelsea-stjernen videre. Lige nu er det AGF, FC Nordsjælland og Brøndby IF fra Superligaen, som har hold i den bedste danske kvinderække.

Harder kan efter en lang landsholdssamling nu gå på ferie i to uger, før strabadserne i en ny sæson for Chelsea begynder.

Hun indleder ferien med flere forskellige følelser i kroppen, efter Spanien vandt 1-0 over Danmark på Brentford Community Stadium lørdag.

»Det er med blandede følelser, for vi er ekstremt skuffede over at være ude, men vi vidste også godt, at det ville blive svært. Vi kunne forvente, at vi vandt over Finland, og det gjorde vi, og så er jeg stolt af den indsats, vi lavede mod Spanien, hvor det var små marginaler, der gjorde, at vi ikke scorede,« siger Harder og tilføjer om sin ferie:

»Jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg skal. Jeg har to ugers ferie, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg har behov for, hvis jeg skal være klar til en ny sæson. Jeg skal bare lige have to uger, hvor jeg ikke tænker fodbold, og så er jeg klar til det.«